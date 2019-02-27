هلال «الفجيرة» يغيب عن مواجهة الشارقة

المصدر: Ⅶ الفجيرة - محمد فضل

أكد ناصر اليماحي رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة استمرار غياب المدافع هلال سعيد عن المشاركة في المواجهة المقبلة أمام الشارقة بسبب الإصابة لكن بقية اللاعبين على درجة عالية من الجاهزية للقاء الجمعة المقبل، والتي يسعى من خلالها المدرب الدكتور عبد الله مسفر إلى تحقيق الفوز الأول له عقب عودته لقيادة الذئاب خلفاً للتشيكي هاشيك.

وأشار اليماحي إلى أن الفريق الأول محتاج لفوز وحيد لاستعادة الثقة خلال مباريات دوري الخليج العربي الحالية، لافتاً إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس النادي للفريق الأول منوهاً إلى أن تشكيلة الفريق الحالية هي نفسها التي نجحت في خطف بطاقة التأهل لدوري المحترفين، قائلاً: «في اعتقادي أن الأجانب الأربعة على قدر كبير من الخبرة، ويمتلكون إمكانات فنية عالية وخبرات كبيرة».

توقف المسابقة

وأكد اليماحي بأن فترة توقف الدوري المقبلة طوال شهر مارس ستفيد الفريق والجهاز الفني كثيراً، وذلك بتجهيز كافة اللاعبين ورفع معدلات اللياقة لديهم، إلى جانب تصحيح الأخطاء مضيفاً: ستكون لدينا رغبة في إقامة عدد من الوديات إلى جانب التفكير في إقامة معسكر داخلي وننتظر أن يكون كافة اللاعبين على أهبة الاستعداد للمواجهات المقبلة.

وطالب اليماحي جمهور الفريق بالصبر على اللاعبين خصوصاً وأن الفجيرة فرصته لاتزال كبيرة في حجز مكانه مع الكبار.