المريخ والنجم الساحلي في كأس زايد اليوم

المصدر: Ⅶ الخرطوم - حسن فاروق

يستضيف فريق النجم الساحلي التونسي اليوم فريق المريخ السوداني في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال، ويعمل المريخ على تكرار نتائجه الإيجابية في البطولة العربية، والتي نجح من خلالها في تخطي فرق كبيرة مثل المولودية واتحاد العاصمة الجزائريين، فيما يعمل فريق النجم الساحلي على تحقيق نتيجة تدعم حظوظه في مباراة الإياب بأمدرمان للتأهل للمباراة النهائية، ووصل فريق المريخ مبكراً إلى تونس تأكيداً لأهمية المباراة وسبق مدربه التونسي يامن اللفاني البعثة لتهيئة الأوضاع للفريق قبل وصول البعثة.

قال مدافع النجم صدام بن عزيزة لدينا دوافع معنوية عدة للفوز في مباراة الليلة ضد المريخ السوداني من أجل السعي إلى ضمان أسبقية مريحة، لصعوبة المهمة في مباراة العودة.

ومن ناحيته أبدى التونسي يامن الزلفاني مدرب المريخ السوداني تفاؤله بلقاء اليوم، معتبراً أنه يعرف الكثير عن المنافس ويثق في لاعبيه لتحقيق نتيجة جيدة من ملعب النجم تضمن له عودة مريحة في الخرطوم.

وصول الـ«فار»

قادمة من الإمارات.. وصلت الآليات والتجهيزات الإلكترونية المتطورة إلى مدينة سوسة والتي ستخصص لطريقة التعامل التحكيمي مع ركلات الجزاء وكل ما له صلة بالسير الطبيعي للتحكيم فضلاً عن آليات مصاحبة أخرى للتغطية والتعليق على كل ما هو رسمي أو هامشي وفق ما تقره عملية الـ«فار».