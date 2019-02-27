ريجيكامب: هدف واحد حرمنا من التأهل

المصدر: Ⅶ دبي - عزالدين جادالله

ودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل كأس زايد للأندية الأبطال، دون تحقيق أي أنتصارات، بعد خسارته من نظيره الأهلي السعودي بنتيجة 1-2، في المواجهة التي جمعت الفريقين أول من أمس على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية «الجوهرة المشعة» بمدينة جدة، ضمن إياب دور ربع النهائي، بينما تأهل الأهلي السعودي إلى دور نصف النهائي، ليواجه نظيره الهلال في كلاسيكو سعودي خالص، وكان لقاء الذهاب في زعبيل بدبي قد انتهى بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2.

سجل الوصل هدفاً في الشوط الأول عن طريق المهاجم الشاب علي صالح في الدقيقة «37»، وفي الشوط الثاني انتفض الراقي وعادل النتيجة عن طريق باولو دياز في الدقيقة «52»، وأضاف سلمان المؤشر الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة «91».

وأجرى مدرب الوصل الروماني ريجيكامب تبديلاً اضطرارياً في الدقيقة «45» بخروج رونالدو مينديز الذي تعرض للإصابة ليحل خليل خميس بديلاً عنه.

وحقق الوصل 5 تعادلات وخسارة وحيدة، حيث صعد إلى دور الستة عشر على حساب نادي الاتحاد السعودي بعد أن تعادلا على ملعب نادي الاتحاد 1-1، وعلى ملعب نادي الوصل 0-0، وصعد الوصل بقاعدة احتساب الهدف خارج ملعبه بهدفين، وأوقعته القرعة في مواجهة الأهلي المصري، ونجح في تحقيق تعادل ثمين أمام الأهلي في الإسكندرية 2-2، والتعادل إياباً 1-1، بينما أوقعته قرعة ربع النهائي في مواجهة الأهلي السعودي ليتعادل 2-2، ويخسر الإياب 1-2.

مباراة ممتعة

من ناحيته أكد الروماني لورينت ريجيكامب مدرب الوصل أن فريقه خاض مباراة ممتعة ضد شقيقه الأهلي السعودي الذي نبارك له الفوز والتأهل لنصف النهائي.

وقال: «استمتعنا بالأداء، حاولنا تحقيق الفوز ونجحنا في التسجيل وتحصلنا على العديد من الفرص، ولم نتمكن من تسجيل الهدف الثاني، لكنني سعيد بأداء اللاعبين وما قدموه في أرضية الملعب، وأتمنى أن تكون الإصابة التي تعرض لها المحترف البرازيلي رونالدو مينديز بسيطة حيث تنتظرنا مواجهات صعبة في دوري أبطال آسيا ونحتاج إلى تكامل عناصر الفريق ونأمل في أن يؤدي اللاعبون بنفس الطريقة في المباريات المقبلة».

وأضاف: «كان من المفترض أن نسجل هدفاً ثانياً من الفرص التي تحصلنا عليها، وذلك لتعزيز هدفنا الأول ومن ثم إغلاق اللعب أمام الأهلي السعودي الذي يتميز بقوة الضربات الثابتة وقد تكلمت في هذا الأمر مع اللاعبين، وتحصل الأهلي على ثلاث وأربع فرص وهذا أمر عادي كون الأهلي فريقاً كبيراً وكذلك جمهوره وأتوقع أنها كانت مباراة ممتعة للجميع».

كلمة السر

أكد باولو دياز، لاعب الأهلي السعودي وصاحب الهدف الأول في مرمى الوصل إن فريقه كان واثقا في قدرته، على تخطي عقبة الوصل، والتأهل إلى نصف نهائي كأس زايد، للأندية العربية الأبطال.

وقال: «كلمة السر في الفوز تنفيذ تعليمات خورخي فوساتي حيث كان لتلك التعليمات دور كبير في تحقيق الفوز».