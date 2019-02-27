اختتام منصة أبطال دو في دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اختتمت منصة أبطال دو لكرة القدم بكأسيها للمدارس والفرجان فعاليات دور المجموعات في إمارة دبي، وذلك بحضور كشافي لاليغا، وعدد كبير من الأهل والأصدقاء لتشجيع اللاعبين الشباب.

نجحت المدرسة الدولية الشويفات في التأهل إلى دور خروج المغلوب بجميع فرقها لجميع الفئات العُمرية، وعلق على ذلك كشاف لاليغا ومُدرب ريال مدريد للشباب السابق ديفيد إغليسياس قائلاً: «على مدار 4 سنوات قدمت لنا مدرسة الشويفات العديد من اللاعبين الرائعين، وذلك بفضل العمل الرائع لمعلميهم ومُدربيهم».

وأضاف: «شهدت الملاعب اليوم 92 مباراة، كُلها مُباريات عالية المستوى كشفت عن العديد من اللاعبين الرائعين، قُمنا بدعوة عدد منهم للخضوع إلى الاختبارات في مركز الكفاءات العالية ونتمنى التوفيق للجميع».