الوحدة وبني ياس.. مفتاح المربع الذهبي

المصدر: Ⅶ أبوظبي - محمد صادق وأحمد عيسى

يستضيف الوحدة في الثامنة والربع من مساء اليوم على ملعبه باستاد آل نهيان، فريق بني ياس، في مباراة تعد في غاية الأهمية بالنسبة للفريقين، ضمن مباريات الجولة السابعة عشرة من دوري الخليج العربي.

الوحدة الذي يحتل المركز السادس برصيد 24 نقطة يسعى لتجاوز مرحلة انعدام الوزن التي يمر بها في الآونة الأخيرة في ظل تذبذب نتائج الفريق، ومحاولة تحسين موقعه في جدول الترتيب، إذ يتطلع العنابي إلى الفوز وحصد النقاط الثلاث لمعادلة عدد نقاط بني ياس الذي يحتل المركز الخامس برصيد 27 نقطة، حيث المباراة تمثل صراعاً بين الفريقين من أجل التقدم نحو مربع الكبار.

كما يسعى الوحدة إلى تحقيق أكثر من هدف في مباراة اليوم أولها رد اعتباره للخسارة الثقيلة التي تلقاها من بني ياس في مباراة الدور الأول على ملعب السماوي بأربعة أهداف مقابل هدفين، وهي كانت الخسارة الأولى للوحدة من بني ياس في الدوري بعد سنوات طويلة فرض خلالها العنابي سيطرته الواضحة على مواجهاته مع أبناء العمومة، أما ثاني أهداف الوحدة فيتمثل في محاولة استعادة الثقة والتخلص من حالة الإحباط التي تسيطر على الفريق، والمشاكل التي ضربت صفوفه مؤخراً خاصة بعد أزمة لاعبه المغربي مراد باتنا المستبعد من الفريق والذي دخل في صدام مع إدارة النادي والجهاز الفني بقيادة الهولندي هينك تين كات، بالإضافة إلى تعويض خسارته بهدف في الجولة الماضية أمام الوصل.

ويفتقد الفريق لجهود لاعب خط وسطه سلطان الغافري بسبب الإصابة، بينما قد تشهد تشكيلة العنابي عودة قائد الفريق إسماعيل مطر الذي غاب في المباريات الأخيرة بسبب الإصابة.

ويدرك الجهاز الفني ولاعبو الوحدة صعوبة المواجهة في ظل الترشيحات التي تصب في مصلحة بني ياس الذي يسير بخطى ثابتة على صعيد المستوى الفني المميز الذي يقدمه الفريق والنتائج التي يحققها في الدوري وآخرها الفوز المستحق على الجزيرة في الجولة الأخيرة بهدفين مقابل هدف.

تأكيد

وأكد منصور الحربي لاعب خط وسط الوحدة على أهمية المواجهة التي تجمع فريقه اليوم ببني ياس، مشيراً إلى أن الوحدة يدخل المباراة بهدف الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل التقدم خطوة في جدول ترتيب المسابقة.

وقال: «أعتقد أن ظروف الفريقين متشابهة خاصة على صعيد النتائج، حيث لا يفصل بيننا وبين بني ياس سوى 3 نقاط، ونأمل الظهور بمستوى فني عال يؤهلنا للفوز من أجل استعادة ومصالحة جماهير العنابي».

وأضاف: «أسعى للحفاظ على ثقة المدير الفني تين كات الذي منحني فرصة المشاركة أساسياً، والتمسك بتلك الفرصة، وأحاول الاجتهاد وبذل قصارى جهدي للظهور بمستوى جيد ومساعدة زملائي على الفوز».

فرصة

من جانبه ذكر خالد العطاس مدافع بني ياس الذي نال فرصة المشاركة أساسياً في اللقاء السابق أمام الجزيرة للمرة الأولى وقدم خلاله مستوى جيداً، أنه ممتن للمدرب كرونوسلاف الذي منحه الفرصة ودفع به في اللقاء مع تقديم النصح له، مؤكداً أنه يأمل أن يكون دائماً عند حسن ظن المدرب وعلى قدر ثقته.

وتحدث العطاس عن لقاء اليوم، ذاكراً أن فريقه يمر بفترة جيدة بعد سلسلة انتصاراته الأخيرة والتي منحت جميع زملائه اللاعبين الثقة والدافع أيضاً للمحافظة على هذه النتائج الإيجابية وتقديم الأفضل في كل مباراة وأضاف: صحيح أننا نواجه خصماً قوياً على ملعبه ولكننا قادرون على تجاوز عقبته وتحقيق انتصار جديد في الدوري.