النصر وكلباء.. قمّة الهروب من القاع

المصدر: Ⅶ دبي - عدنان الغربي-كلباء - علي الظاهري

يستضيف النصر اتحاد كلباء الساعة الخامسة و35 دقيقة مساء اليوم، في قمة الهروب من القاع والاقتراب من المنطقة الدافئة، خصوصاً بالنسبة للعميد الذي يحتل المركز 11 برصيد 16 نقطة وهو أسـوأ ترتيب له منذ موسم 2009-2010، كما تعد المباراة ثأرية له بعدما فاز الاتحاد في لقاء الذهاب بنتيجة 3-1.

ويبحث النصر عن تحقيق الفوز الغائب عنه منذ الجولة 12 في دوري الخليج العربي، إضافة إلى وقف سلسلة النتائج السلبية مع مدربه الاسباني بينات سان خوسيه، الذي لم يذق معه طعم الفوز إلى غايـة الآن.

وتحوم الشكوك حول مشاركة الإسباني ألفارو نيغريدو بسبب إصابة تعرض لها في مباراة العين الماضية على مستوى عضلة الفخذ وستحدد الفحوصات الطبية التي خضع لها أمس مشاركته في المباراة من عدمها والأمر ينطبق على علي حسين أيضاً، كما يفتقد العميد جهود طارق أحمد للإيقاف والمدافعين محمد عايض وخليفة مبارك للإيقاف لكنه يستعيد جهود محمود خميس الذي أنهى عقوبة الإيقاف ومبارك سعيد الذي شفي من الإصابة.

ولا يملك النصر أكثر من خيار واحد وهو تحقيق الفوز للخروج من عنق الزجاجة قبل أن يصبح معنياً بمسألة الهبوط أكثر من أي وقت مضى، ولذلك شدد مدربه بينات على ضرورة الخروج بنقاط الفوز، وقال: نحن في أمسّ الحاجة لتحقيق الفوز الأول على ملعبنا لإعادة الثقة إلى الفريق خاصة أن المباراة تأتي قبل أسبوع من مواجهة شباب الأهلي في نصف نهائي كأس الخليج العربي ولا مجال للأعذار.

هدف

ويتطلع فريق اتحاد كلباء إلى استعادة نغمة الانتصارات وتحقيق الفوز الأول في الدور الثاني من الدوري على حساب النصر اليوم، وتدرك الكتيبة الصفراء صعوبة المهمة أمام أصحاب الأرض لاسيما وأن الكتيبة الصفراء تفتقد خدمات أحد أبرز اللاعبين في منطقة الوسط وهو المجري جوجاك الذي يغيب عن لقاء اليوم بسبب الإيقاف، فيما ستشكل عودة المهاجم البرازيلي مايك راموس إضافة للفريق والذي سيعول عليه في عملية البحث عن حلول الهجومية.

وأجرى الفريق تحضيراته في الأيام الماضية بمعنويات عالية خاصة بعد زيارة الشيخ سعيد بن صقر القاسمي رئيس النادي والذي جدد الثقة بجميع اللاعبين وحثهم على بذل مزيد من الجهد من أجل العودة إلى سكة الانتصارات سعياً إلى ضمان البقاء في دوري المحترفين.

ثناء

وأكد الإسباني بينات سان خوسيه مدرب النصر صعوبة المباراة أمام اتحاد كلباء الذي يتميز بالاستقرار وضمه لعناصر جيدة، مشيراً إلى أنه لا يهتم بالأسبقية التي حققها في لقاء الذهاب، وقال: لا مجال للمقارنة بالمباراتين، المدرب السابق قدم كل ما لديه ولكن لم يوفق في تحقيق الفوز، لدينا لحظات جيدة نسعى لترجمتها أمام اتحاد كلباء ونحن بحاجة إلى فوز واحد لإعادة الثقة إلى اللاعبين.

من ناحيته أكد الإيطالي فابيو فيفياني مدرب الفريق، أنه تنتظرهم مواجهة أمام النصر الذي تغير بشكل كامل عن الدور الأول، مشيراً إلى أن نقاط الفوز الثلاث هدف «النمور» في لقاء اليوم. وأضاف فيفياني أن الوقت كان قصيراً للاستعداد للعميد بعد نهاية الجولة الماضية التي خرجت منها الكتيبة الصفراء بنتيجة سلبية، كما أن الجميع مستاء من أداء ونتائج الفريق في الفترة الأخيرة، مشدداً على ضرورة التكاتف ودعم جميع اللاعبين بلا استثناء من أجل استعادة نغمة الانتصارات والبقاء في دوري المحترفين.

وأكد مدرب كلباء، أن حضور الشيخ سعيد بن صقر القاسمي رئيس النادي إلى التدريبات، يعتبر دافعاً معنوياً كبيراً سيساهم في تشجيع اللاعبين على استعادة الثقة.

وشدد فيفياني على ضرورة تصحيح المسار اليوم، وقال: ندرك صعوبة الدوري ولا شيء مضمون فيه، ولكن لدينا حوافز كبيرة للبقاء في «الأضواء» علينا القتال والعودة وعدم الاستسلام حتى اللحظة الأخيرة.

عامر مبارك: الضغوط تحاصرنا من كل مكان

أكد عامر مبارك لاعب النصر أن مسؤولية غياب النتائج الجيّدة عن الفريق يتحمّلها الجميع وليس المدرب وحده، وقال: لدينا مدرّب جيد، ونحن لدينا ثقة كاملة به وصاحب خبرة واسعة، وقدرنا أن نكون في نادٍ كبير بحجم النصر الذي لا يقبل إلا بالانتصارات، صحيح لم نكن محظوظين في المباريات الماضية وتلقينا الخسارة في الدقائق الأخيرة.

وأضاف: قدمنا مباريات جيدة مع المدرب بينات ولكن النتائج لم تكن في مستوى التوقعات، نسعى لكسر الحاجز والمواصلة على الأداء نفسه وتعزيزه بتحقيق الفوز، اتحاد كلباء أفضل منا في الترتيب ولكن الحظوظ متساوية.

وختم: نفتقد النتائج الجيدة فقط، والضغوط تحاصرنا من كل مكان بسبب عدم الفوز منذ فترة، وأنا وأحد اللاعبين الذين يتأثرون بوضعية الفريق، والنتائج السيئة تفرض عليّ الجلوس في البيت. دبي ـ البيان الرياضي

راموس: نحترم النصر وهدفنا الفوز

أكد البرازيلي مايك راموس مهاجم فريق اتحاد كلباء، أن سلسلة النتائج السلبية التي تحققت في الجولات الماضية، تفرض عليهم بذل أقصى طاقاتهم والقتال على أرضية الملعب أمام النصر من أجل تحقيق النتيجة الإيجابية التي يتطلع إليها الجميع.

وأضاف راموس: نحترم فريق النصر وندرك صعوبة المباراة أمام منافس قوي بحجم العميد يمتلك لاعبين مميزين، ولكن ذلك لن يمنعنا من تحقيق هدف الفوز عن طريق التسلح بروح الفريق الواحد لتحقيق المطلوب والعودة بنقاط الفوز الثلاث، هذا هو الهدف الذي سندخل به إلى اللقاء، أعتقد أن المهمة صعبة ولكنها ليست بالمستحيلة، هدفنا واضح، الفوز وسنعمل على تحقيقه وعلينا أن نكون في قمة التركيز من أجل الوصول إلى هذا الهدف. كلباء - البيان الرياضي