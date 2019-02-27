ترانسكو والظفرة حبايب في دوري المؤسسات

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

ضمن مباريات دوري المؤسسات الحكومية في أبوظبي، تعادل فريقا شركة ترانسكو وفريق الظفرة 2-2 بعد مباراة قوية بين الطرفين، نجح خلالها أحمد سالم في إحراز ثنائية ترانسكو، فيما أحرز للظفرة عبد الله إبراهيم ثنائية أيضاً، أدار اللقاء الحكم يوسف المنصوري.

وفي مباراة ثانية واصل فريق العين المنضم حديثاً للدوري نتائجه الإيجابية ونجح في تحقيق الفوز على فريق الإمارات لتنمية الشباب 3-2 خلال مواجهة شهدت ندية بين الطرفين لكن رغبة العين كانت الأقوى في تحقيق الفوز الذي يدين فيه بالفضل للثلاثي الذي أحرز الأهداف، بيتر سوني وسعيد يعقوب وعبد الله المشيعي، بينما أحرز للخاسر عمران يعقوب وعبد الرحمن علي، أدار المباراة طاقم تحكيم بقيادة عبد الله الكعبي.