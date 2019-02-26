شاكر يعيد رقصة زهران بعد 115 يوماً

المصدر: Ⅶ عجمان ــ ياسر قاسم

شكّلت نتيجة مباراة عجمان والفجيرة، فرحة خاصة لمدافع عجمان حسن زهران، العائد بعد غيبة للتشكيلة، وخصوصية الفرحة تكمن في استعادة عجمان انتصاراته بعد 90 يوماً بالتمام والكمال، من آخر فوز حققه الفريق، وكان في الجولة العاشرة خارج ملعبه على الوصل، ومع عودة نغمة الانتصارات لعجمان، عادت أيضاً رقصات زهران المميزة، بعد 115 يوماً، ومثلما عبر زهران عن فرحته بهدف الفوز الغالي الثالث الذي سجله مامي تيام «3-2» في مرمى اتحاد كلباء في الجولة الثامنة، كرر المشهد مع زميله محمد شاكر صاحب الهدف الثاني في مرمى الفجيرة.

وبدا زهران تواقاً لهذا المشهد، وهو يعود للتشكيلة بعد 72 يوماً، بعد تعافيه من الإصابة، واستيفاء الإيقاف، حيث غاب عن الجولتين 14 و15 أمام النصر وشباب الأهلي، وقبلها توقف الدوري من بعد مباراة الظفرة في الجولة 13.

وعلق زهران على هذه الفرحة، بأن زميله محمد شاكر من اللاعبين الشباب، وأحد العناصر التي تم اختيارها للمنتخب الأولمبي، ويجد المساندة من جميع زملائه لمواصلة تألقه من أجل عجمان والمنتخب.

وقال زهران إنه كأخ أكبر لشاكر وغيره من اللاعبين الشباب، لا يبخل بالنصائح والتوجيهات، ويعتبر تألق كل لاعب شاب مكسباً لكرة الإمارات .