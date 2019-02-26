خالد عيسى.. تألق يثير الرعب

المصدر: Ⅶ العين- طلحة عبدالله

زاد التألق المستمر للحارس العيناوي الدولي خالد عيسى من قلق ومخاوف أنصار الفريق بل وآثار الرعب عند بعضهم بعد أن أصبح مطمعاً للعديد من الأندية الراغبة في خدماته خصوصاً في ظل تواتر أخبار عن دخول الهلال السعودي، طرفاً في السباق للظفر بخدمات الحارس المتألق الذي دخل فترة الشهور الستة بما يتيح له الانتقال بحرية إلى الفريق الذي يرغب، على غرار ما فعله صانع الألعاب عمر عبد الرحمن، خصوصاً بعد أن أكد اللاعب في تصريحات له أن الانتقال للدوري السعودي شرف له باعتباره أحد أقوى الدوريات بالقارة الآسيوية، وأوضح أنه ليس هناك مفاوضات بينه والعين، ونفى في الوقت نفسه أن يكون رفض عرضاً تقدم به النادي لتجديد عقده، وأبان أن الأولوية للعين.

نجومية

وإذا كان اللاعب المخضرم إبراهيم دياكي أنقذ العين من خسارة نقاط مهمة أمام النصر في ختام مباريات الجولة 16 من دوري الخليج العربي لكرة القدم بتسجيله هدف الفوز الغالي للزعيم قبل أربع دقائق فقط من نهاية اللقاء، فإن الحارس الدولي المتألق خالد عيسى كان نجماً فوق العادة خلال اللقاء بتصديه لمحاولات خطيرة وتسديدات قوية للاعبي فريق النصر على مدار الشوطين، لتنصبه الجماهير العيناوية نجماً للقاء بجدارة باعتباره أحد أقوى أسباب فوز الزعيم بنتيجة اللقاء وحصده لثلاث نقاط مهمة أبقته على نفس المسافة بينه والمتصدر الشرقاوي بفارق النقاط الخمس وعززت حظوظه في المنافسة والدفاع عن لقبه الذي حصل عليه الموسم الماضي.

تأكيد

ورغم أن غانم الهاجري، رئيس مجلس إدارة شركة الكرة بنادي العين، أكد في رده على مغرد عيناوي في تويتر عبر عن تخوفه من رحيل حارس عرين العين خلال الفترة المقبلة بأنه لا أحد سيغادر العين، إلا أن ذلك لم يخفف من هواجس الجماهير العيناوية التي تخشى رحيل اللاعب أسوة بغيره من اللاعبين الذين رحلوا عن الفريق رغم التأكيد الإداري ببقائهم أمثال المصري حسين الشحات الذي رحل للأهلي المصري، وكايو لوكاس، الذي سيغادر بنهاية الموسم للدوري البرتغالي، والمدرب زوران الذي انتقل لتدريب الهلال السعودي.

وإلى أن يعلن مجلس إدارة شركة الكرة العيناوية رسمياً عن التجديد مع الحارس الدولي سيظل قلق العيناوية باقياً مع كل تألق جديد لخالد عيسى.