«تحدي الشنب».. عودة الجدل

المصدر: Ⅶ دبي- إيهاب زهدي

عاد «تحدي الشنب»، إلى الواجهة وإثارة الجدل مجدداً، عقب نهاية مباريات الجولة السادسة عشر من دوري الخليج العربي لكرة القدم، وفوز الشارقة على ضيفه شباب الأهلي 2-0، والعين على ضيفه النصر 2-1، ودخول أطراف جديدة في الجدال الدائر.

استعادت جماهير الكرة الإماراتية، مع نهاية الجولة الجدل الذي أثاره التونسي رضا بوراوي الخبير الكروي في قنوات أبوظبي الرياضية، عندما أعلن في بداية الموسم الجاري، عن «حلاقة شنبه» إذا فاز الشارقة بدرع دوري المحترفين في الموسم الحالي 2018-2019، وذلك بعدما ظهر بوراوي في فيديو جديد، وهو يشجع العين في مباراته أمام النصر، ويبدي فيه سعادته بتحقيق «الزعيم» الفوز على «العميد».

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ثم ظهر بوراوي على قنوات أبوظبي الرياضية، خلال الاستوديو التحليلي لمباريات الجولة السادسة عشر، وأعلن رسمياً مساندته ودعمه للعين ، وخاطب نجوم العين بأسمائهم، مطالباً إياهم بالتركيز وتقديم أقصى ما لديهم من جهد خلال المباريات المقبلة، مؤكداً أن حمايته من حلاقة شاربه، بيد لاعبي العين، وقال: «أنا وراء الأمة العيناوية، وهم الوحيدون القادرون على حمايتي».

شكر

تطور «تحدي الشنب»، بدخول أطراف جديدة في الجدل، وبعضها كان تدخلاً قوياً، خاصة من الجماهير، فيما تعامل البعض مع الموضوع في إطار من الطرافة والمزاح، ومنهم خالد عيسى حارس مرمى العين والمنتخب الوطني الأول، إذ بعدما دعاه بوراوي، عبر الشاشة التليفزيونية بابنه، وكشف أنه تولى تدريب خالد عندما كان لاعباً صغيراً، كتب عبر «تويتر»، : «والله أحس بكمية الضغط التي تمر فيها، والحين صرت ابنك؟، والله يحفظك يا كابتن رضا»، ولم ينسَ الحارس العيناوي أن يضع صور للمقص بجوار تغريدته.

بدوره، غرد الزميل الإعلامي محمد مبارك، كتب عبر «تويتر»: «من المؤسف جداً، أن تأخذ مسرحية "تحدي الشنب"، كل هذه المساحة، وتكون حديث كل جولة، بينما يعج الشارع الرياضي بالعديد من القضايا المصيرية في كرة الإمارات».