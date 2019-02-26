الوصل والوحدة.. «تنافس أصفر»

المصدر: Ⅶ دبي - عزالدين جاد الله

احتل لقاء الوصل بنظيره الوحدة في الجولة الماضية لدوري الخليج العربي صدارة مباريات الجولة 16 في عدد الإنذارات التي نالها لاعبو الفريقين وعددها 9 بطاقات صفراء، جاء العدد الأكبر منها من نصيب لاعبي الوحدة بـ6 بطاقات، بينما نال لاعبو «الإمبراطور» 3 بطاقات فقط، وشهد اللقاء الذي أقيم على ملعب نادي الوصل بزعبيل وانتهى لصالح أصحاب الأرض بهدف البرازيلي فابيو دي ليما حالة من الصدام بين اللاعبين في الدقائق العشر الأخيرة.ونجح المحترف البرازيلي في صفوف الوصل فابيو دي ليما في استعادة الحس التهديفي الذي تراجع هذا الموسم عندما سجل هدف المباراة الوحيد ليرفع رصيده من الأهداف إلى 9 في 20 مشاركة له مع الوصل، مقابل 23 هدفاً سجلها الموسم الماضي في 29 مشاركة.