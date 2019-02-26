جمهور الشارقة «فاكهة مدرجات» الموسم

يعتبر جمهور فريق الشارقة «فاكهة المدرجات»، خلال الموسم الحالي، حيث يعزف لحن الوفاء مع فريقه متصدر المسابقة منذ الجولة الأولى، من خلال تواجده المكثف ودعم الفريق وتشجيع لاعبيه مما ساهم في زيادة حماسهم وعطائهم وتحقيق الفوز الذي يقود الفريق للصدارة واقتراب حلم استعادة اللقب، بعد سنوات عجاف طويلة، وتصدر جمهور الملك قائمة الأكثر حضوراً خلال الجولة المنتهية بعد أن امتلأت المدرجات بعدد 5105 من المشجعين، وشهدت تلك الجولة، تزايد عدد الحضور الجماهيري في المباريات السبع، حيث حضر 13461 مشجعاً للمدرجات وتشجيع فرقهم، ولعل عودة جمهور الوصل لدعم فريقه أهم حدث جماهيري، بعد أن شهدت مباراته مع الوحدة حضوراً بلغ 3640 مشجعاً، مما زاد من حماس لاعبيه وحققوا فوزاً غالياً، وجاء جمهور العين مع النصر في المركز الثالث بعدد بلغ 2326 مشجعاً، وهوعدد قليل رغم أهمية المباراة، ثم جمهور مباراة بني ياس مع الجزيرة 950 مشجعاً، ويليه جمهور مباراة كلباء مع الظفرة 672، وجمهور مباراة دبا الفجيرة مع الإمارات وبلغ 425، وجاء حضور مباراة عجمان مع الفجيرة هو الأقل بالجولة، فلم يشاهد المباراة سوى 443 مشجعاً.

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