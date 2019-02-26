سالم سعيد: أداء الحكام ضعيف في تقدير ركلات الجزاء

المصدر: Ⅶ دبي-البيان الرياضي- إعداد: العوضي النمر

اعتبر خبير التحكيم سالم سعيد أن أداء الحكام في الجولة السادسة عشرة لدوري الخليج العربي، ضعيف في تقدير حالات ركلات الجزاء، وهناك تفاوت في تقدير الحالات ما بين حكم تقنية الفيديو ونظيره حكم الساحة.

وقال: ما حدث في ملعبي الشارقة والعين غير مقبول على الإطلاق من تفاوت في تقدير حالات ركلات جزاء، ومثل هذا التفاوت يضر بمصالح فرق، في ظل المنافسة الساخنة بين الفرق، صحيح أن مسؤولية تقدير الأخطاء من مسؤولية حكم الساحة، ولكن عليه الاستفادة القصوى من تلك التقنية، التي تعتبر عاملاً مساعداً في إنجاح مهمته.

وأكد الحكم الدولي الأسبق سالم سعيد ضرورة أن يكون لدى حكام الساحة، قناعة تامة بأن تقنية الفيديو «الڤار» تعتبر من أنجح الوسائل لتقدير الحالات ورصد الأخطاء، وعلى حكم الساحة ألا يكون بينه وتلك التقنية الجديدة تحدياً خاصاً، لأن تلك التقنية، استحدثت من أجل دعم قرار الحكام ومساعدتهم في الخروج بالمباريات إلى بر الأمان، واحتساب الحالات التي يمكن أن يكون فيها لغط، بالنسبة لحكم الساحة، خاصة إذا كانت زاويته وتمركزه لحظة اللعبة غير واضحين، وكشف لنا سالم سعيد، عن أهم وأبرز الحالات التحكيمية في تلك الجولة المنتهية ورأيه في أداء الحكام.

بني ياس × الجزيرة

في لقاء بني ياس والجزيرة، احتسب الحكم يحيى الملا، قراراً صحيحاً باحتساب ركلة جزاء لفريق الجزيرة نتيجة الدخول بتهور من لاعب بني ياس ليروي جورج على لاعب الجزيرة سالم راشد.

الشارقة × شباب الأهلي

أما مباراة الشارقة وشباب الأهلي، احتسب الحكم عمار الجنيبي ركلة جزاء غير صحيحة للشارقة، نتيجة احتكاك طبيعي، بين ماجد حسن لاعب شباب الأهلي ولاعب الشارقة سيف راشد، وأصر الحكم على القرار الخاطئ رغم تدخل تقنية الفيديو.

دبا الفجيرة × الإمارات

وفي لقاء دبا الفجيرة والإمارات، قام الحكم أحمد سالم باتخاذ قرار جريء بإلغاء ركلة جزاء، احتسبها لصالح دبا، نتيجة احتكاك طبيعي بين عبد الله الكواري وياسين بخيت، وبعد الرجوع لتقنية الفيديو قام الحكم بإلغاء الركلة.

كلباء × الظفرة

في مباراة كلباء والظفرة، احتسب الحكم محمد عبيد قراراً سليماً باحتساب هدف الظفرة الثاني، رغم احتجاج واعتراض من لاعبي كلباء بأنه من تسلل، ولكن مساعد الحكم أشار بصحة الهدف.

الوصل × الوحدة

وشهدت مباراة الوصل والوحدة، بعض الأحداث، منها انفراد لاعب الوحدة ليوناردو بمرمى الوصل، وحدث احتكاك بينه مع لاعب الوصل سالم العزيزي، وطالب الوحدة بركلة جزاء، ولكن قرار الحكم بعدم الاحتساب صحيح، لأن الاحتكاك كان طبيعياً، كما شهدت المباراة احتكاكاً بين لاعب الوحدة محمد المنهالي ولاعب الوصل خميس إسماعيل، وقام لاعب الوحدة برمي الكرة في وجه لاعب الوصل، ومنح الحكم الاثنين انذاراً، وكان يجب منح لاعب الوحدة بطاقة حمراء لسوء السلوك.

العين × النصر

احتسب الحكم عادل النقبي حكم مباراة العين والنصر، ركلة جزاء لفريق النصر غير صحيحة، عندما حدث احتكاك طبيعي بين جونيور لاعب النصر والمدافع العيناوي سعيد السعدي، وللأسف حدث توقف بين حكم الفيديو وحكم الساحة في القرار، رغم أنه غير صحيح، ولم يحتسب الحكم ركلة جزاء صحيحة للعين، في الدقائق الأخيرة، من زمن المباراة، حينما حدث دفع للمهاجم بيرج داخل منطقة الجزاء، رغم أن حكم الفيديو أشار للخطأ، ولكن الحكم أصر على قراره ولم يحتسب ركلة جزاء كانت صحيحة للعين.

36

على الرغم من وصول عدد البطاقات الصفراء إلى 36 بطاقة خلال الجولة 16 المنتهية، لشدة التنافس بين الفرق، ما ينعكس على سلوكيات اللاعبين، إلا أنها لا تزال في الإطار الطبيعي، وإن كنا نأمل في انخفاضها بالجولات المقبلة.

الأفضل

يستحق الحكم أحمد سالم لقب أفضل حكم في الجولة 16، بعد أن نجح في إدارة مباراة دبا الفجيرة مع الإمارات، والتي تعتبر من المباريات الصعبة، نظراً لموقف الفريقين في المسابقة، وألغى ركلة جزاء، بناءً على رأي حكم الفيديو.