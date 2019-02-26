«مبادلة» تستضيف منتخب قدم «عالمية أبوظبي 2019»

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

ضمن سلسلة مبادراتها الرامية لتمكين أصحاب الهمم، وتعزيز قيم الدمج والتآزر بين كافة فئات المجتمع، من خلال الرياضة، استضافت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، بالتعاون مع كلٍ من اللجنة الوطنية المنظمة للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019، ونادي الجزيرة الرياضي في أبوظبي، برنامجاً تدريبياً خاصاً لفريق كرة القدم الإماراتي، المشارك في الأولمبياد الخاص، وذلك على استاد محمد بن زايد.

وقد أتيح لفريق الأولمبياد الخاص الإماراتي، المشاركة في حصة تدريبية كاملة، مع لاعبي الفريق الأول لنادي الجزيرة ومدربيه. وحظي لاعبو الفريق الإماراتي الخاص وأفراد أسرهم، باستقبال حار لدى دخولهم الملعب، وأعطيت لهم الفرصة للقاء لاعبي فريق الجزيرة، والتعرف إليهم قبل بدء التمرين.

وفي هذه المناسبة، قال حميد عبد الله الشمري نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في «مبادلة»: «نحن فخورون بدعم فريق الأولمبياد الخاص الإماراتي، وإتاحة مثل هذه الفرص لهؤلاء الرياضيين من أهل العزم، وهم يتأهبون لمواجهة التحدي، وتحقيق نتائج مشرفة لهم ولوطنهم في الأولمبياد الخاص، الذي تستضيفه أبوظبي».

وأضاف الشمري: «يثبت هؤلاء الرياضيون كل يوم، قدرة على تحدي الصعاب والعقبات، وتصميماً لافتاً على تحقيق التميز في الرياضة، ونحن نستهدف من خلال هذه المبادرة، تشجيعهم على إثبات قدراتهم، وتحقيق طموحاتهم، ومساعدتهم على أن يظهروا للعالم ما يتحلون به من شجاعة وعزم وتفاؤل».