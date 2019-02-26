تعديل موعد مباريات الكأس لعيون الأولمبي

المصدر: Ⅶ دبي-العوضي النمر

علم «البيان الرياضي»، أن اتحاد الكرة بصدد إجراء تغييرات على مواعيد بطولة كأس رئيس الدولة، من أجل المنتخب الأولمبي، الذي يستعد للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، والتي تقام في الرياض بداية من 22 مارس المقبل، حيث يتم حالياً دراسة مقترح بتقديم موعد منافسات المربع الذهبي، لتقام في منتصف مارس بدلاً من الموعد السابق 25 أبريل، كما سيتم مخاطبة ديوان الرئاسة لتقديم موعد المباراة النهائية، ليقام قبل شهر رمضان المبارك.

وكانت مواعيد تجمع الأولمبي متضاربة مع المربع الذهبي لبطولتي كأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي، حيث من المقرر أن يقام تجمعان للمنتخب قبل التوجه للرياض، الأول من 5 إلى 11 مارس المقبل، وخلال هذا التجمع، يلاقي الأبيض طاجيكستان يوم 8 مارس، والهند يوم 11 من الشهر نفسه.

وتم الاستقرار على تعديل مواعيد مباريات كأس رئيس الدولة، والإبقاء على مواعيد إقامة منافسات كأس الخليج العربي دون تعديل.

ومن المقرر أن تعقد لجنة المسابقات الجديدة، برئاسة خليفة الجرمن، أول اجتماع لها خلال الأيام المقبلة، من أجل تحديد المواعيد الجديدة، واعتمادها بشكل نهائي، لمنح المنتخب الأولمبي الفرصة الكافية للتحضير الجيد للتصفيات الأولمبية، حيث سيواجه الأبيض لبنان يوم 22 مارس، والمالديف يوم 24 مارس، والسعودية يوم 26 مارس.

من جهة أخرى، ستحدد لجنة المسابقات، موعد إقامة قرعة مباريات المربع الذهبي لكأس رئيس الدولة، خلال اجتماعها في الأيام المقبلة، حيث من المتوقع أن تقام القرعة الأسبوع المقبل، بعد تأهل الشارقة والوصل والظفرة وشباب الأهلي.