تين كات: باتنا بدأ التمرد في معسكر البحرين

المصدر: Ⅶ أبوظبي - محمد صادق

أكد الهولندي هينك تين كات مدرب الوحدة، أن استبعاد المغربي مراد باتنا من قائمة الفريق الآسيوية «قرار صائب»، مشيراً إلى أن اللاعب يرفض اللعب بادعائه المتكرر للإصابة، وأن تصرفاته الغريبة بدأت منذ معسكر الفريق في البحرين، خلال فترة توقف الدوري يناير الماضي.

وقال تين كات إنه يؤيد إدارة النادي في قرارها استبعاد اللاعب، إذ رفض اللعب كبديل في المباراتين الأخيرتين للفريق أمام دبا والوصل، مضيفاً أنه يعرف أن اللاعب يملك إمكانات كبيرة، ولكن لا مكان في الفريق لمن ليس له الرغبة في اللعب.

وقيد الوحدة يحيى الغساني في قائمته الآسيوية، كأجنبي رابع بديلاً لباتنا.