الوصل يودع كأس زايد والأهلي إلى نصف النهائي

المصدر: دبي-عزالدين جاد الله

ودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل كأس زايد للأندية الأبطال بعد خسارته من نظيره الأهلي السعودي بنتيجة 1-2، في المواجهة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية «الجوهرة المشعة» بمدينة جدة، ضمن إياب دور ربع النهائي، بينما تأهل الأهلي السعودي إلى دور نصف النهائي، ليواجه نظيره الهلال في كلاسيكو سعودي خالص، وكان لقاء الذهاب في زعبيل بدبي قد انتهى بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2.

سجل الوصل هدفاً في الشوط الأول عن طريق المهاجم الشاب علي صالح في الدقيقة "37"، بعد أن استحوذ على معظم مجريات الحصة الأولى، وفي الشوط الثاني انتفض الراقي وعادل النتيجة عن طريق باولو دياز في الدقيقة " 52"، وأضاف سلمان المؤشر الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة " 91".

وأجرى مدرب الوصل الروماني ريجيكامب تبديلاً اضطرارياً في الدقيقة " 45" بخروج رونالدو مينديز الذي تعرض للإصابة ليحل خليل خميس بديلاً عنه.

وحقق الوصل 5 تعادلات وخسارة وحيدة، حيث صعد إلى دور الستة عشر على حساب نادي الاتحاد السعودي بعد أن تعادلا في لقاء الذهاب على ملعب نادي الاتحاد 1-1، وفي لقاء العودة على ملعب نادي الوصل 0-0، وصعد الوصل بقاعدة احتساب الهدف خارج ملعبه بهدفين، وأوقعته القرعة في مواجهة الأهلي المصري، ونجح في تحقيق تعادل ثمين أمام الأهلي في لقاء الذهاب بمدينة برج العرب بالإسكندرية 2-2، والتعادل الرابع مجدداً مع الأهلي في لقاء الإياب بنتيجة 1-1، بينما أوقعته قرعة دور ربع النهائي في مواجهة الأهلي السعودي ليتعادل معه في لقاء الذهاب 2-2، ويخسر الإياب 1-2.