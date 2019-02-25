كلباء يفقد جوجاك ويستعيد راموس أمام النصر

المصدر: كلباء ــ علي الظاهري

يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد كلباء، خدمات اللاعب المجري جوجاك بالازس بداعي الإيقاف في مواجهة النصر غداً والتي تقام لحساب الجولة 17 لدوري الخليج العربي. ويستعيد الفريق جهود مهاجمه البرازيلي مايك راموس الذي غاب عن المباراة الأخيرة أمام الظفرة والتي انتهت لصالح الأخير بثلاثة أهداف دون مقابل.

وأكد الايطالي فابيو فيفياني مدرب الفريق، أنه تنتظرهم مواجهة صعبة أمام النصر الذي تغير بشكل كامل عن الدور الأول، مشيراً إلى أن نقاط الفوز الثلاث هدف "النمور" في لقاء الغد.

وأضاف فيفياني إن الوقت كان قصيراً للاستعداد للعميد بعد نهاية الجولة الماضية التي خرجت منها الكتيبة الصفراء بنتيجة سلبية كما أن الجميع مستاء من أداء ونتائج الفريق في الفترة الأخيرة، مشدداً على ضرورة التكاتف ودعم جميع اللاعبين بلا استثناء من أجل استعادة نغمة الانتصارات والبقاء في دوري المحترفين.