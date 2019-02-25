الخديم مستمر مدرباً للنواخذة وغياب مؤثر لفتوحي بسبب الإصابة

المصدر: الفجيرة ــ محمد فضل

أكد جمعة حمدان العبدولي مدير فريق دبا الفجيرة استمرار غياب نجم الفريق المغربي ادريس فتوحي امام الظفرة وذلك خلال المباراة المهمة التي تجمع الفريقين بالمنطقة الغربية يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الـ 17 من دوري الخليج العربي وكان اللاعب قد تعرض لإصابة بليغة خلال المباراة التي انتهت على وقع التعادل امام الإمارات.

على خط آخر كشف العبدولي ايضا عن بروز اتجاه قوي داخل أروقة النادي بالإبقاء على مدرب فريق الرديف الحالي محمد الخديم والذي أسندت إليه مهمة تدريب الفريق الأول اعتبارا من المباراة السابقة امام الامارات وذلك خلفا للمدرب السوري محمد قويض الذي تم فسخ عقده مع ادارة النادي الدباوي بالتراضي.

الجدير بالذكر أن دبا يحتل حاليا المركز الأخير في دوري الخليج العربي برصيد 5 نقاط.