استبعاد باتنا.. أزمة جديدة للمهاجم المغربي

المصدر: Ⅶ أبوظبي – محمد صادق

تطورت أزمة اللاعب المغربي مراد باتنا مع نادي الوحدة، بعد استبعاد الجهاز الفني للاعب من قائمة الفريق الآسيوية، وذلك بسبب ادعاء الإصابة بحسب بيان لشركة كرة القدم أصدرته أمس، إذ أكد بيان النادي أن الاستبعاد جاء بطلب من الهولندي تين كات، بعد أن تبين أن اللاعب ادعى الإصابة في المباراة الأخيرة للفريق أمام الوصل، وأعرب بيان الوحدة عن خيبة أمله من ادعاءات اللاعب المتكررة للإصابات رغم أن الفحوصات الطبية أثبتت عدم إصابته، مما يؤثر على المستوى الفني للفريق بحسب بيان النادي.

وتفيد المتابعات أن الجهاز الفني طلب من اللاعب تأدية تدريبات الإحماء لإشراكه في جزء من مباراة الوصل إلا أنه طلب عدم المشاركة لشعوره بآلام وعدم قدرته على المشاركة.

وبات مراد باتنا خارج حسابات تين كات مدرب الوحدة في الفترة المقبلة، بحسب مصادر أكدت أن الجهاز الفني استبعد اللاعب كذلك من تدريبات الفريق الأول في الفترة الحالية، انتظاراً لتوقيع عقوبة على اللاعب، إذ كانت تكهنات قد أثيرت في وقت سابق حول رغبة اللاعب في الرحيل قبل أن يعلن المدرب تمسكه بجميع أجانب الفريق في يناير الماضي، ويلعب الوحدة في المجموعة الثانية بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا، التي تضم إلى جانبه الاتحاد السعودي ولوكوموتيف الأوزبكي والريان.

ويستهل الوحدة مبارياته في البطولة التي يشارك فيها الموسم الحالي باعتباره وصيف دوري الخليج العربي الموسم الماضي بمواجهة لوكوموتيف الأوزبكي يوم 4 مارس المقبل بالعاصمة الأوزبكية طشقند.