غاريدو: شخصية العين صنعت الفارق أمام النصر

المصدر: Ⅶ العين - طلحة عبدالله

أكد الإسباني غاريدو مدرب العين أن شخصية الفريق القوية صنعت الفارق وهي سر الفوز الصعب على النصر ضمن الجولة 16 من دوري الخليج العربي التي جرت أول من أمس باستاد هزاع بن زايد بالعين، وأضاف غاريدو أنه تحدث مع مع اللاعب دياكي، الذي سجل هدف الفوز، وذلك قبل أن يدفع به بديلاً حول أهمية وجوده في قائمة الفريق لما يتمتع به من قيمة فنية عالية وخبرة ميدانية طويلة وقد نجح اللاعب في الاستفادة من هذه المقومات ليسجل هدف الترجيح للفريق.

ولم يكد اللاعب المخضرم إبراهيم دياكي يبدأ عملية الأحماء تمهيداً لنزوله بديلاً في ربع الساعة الأخير من مباراة العين والنصر أول من أمس باستاد هزاع بن زايد، حتى تعالت هتافات الجماهير العيناوية المتفائلة بعد الوجوم الذي ساد مدرجاتها بسبب نتيجة التعادل بهدف لمثله التي فرضها العميد النصراوي على صاحب الأرض، حيث اعتاد دياكي أن ينقذ الفريق في مناسبات كثيرة سابقة بعد دخوله بديلاً بتسجيله أهدافاً حاسمة غالباً ما تقود الزعيم لحصد النقاط الثلاث، وهو ما فعله بالتخصص أول من أمس، حيث مارس هوايته في إنقاذ الفريق عندما تصدى لركلة ثابتة من مخالفة خارج منطقة العمليات ونفذها بإتقان وخبرة مسجلاً هدفاً رائعاً قاد به العين للحصول على ثلاث نقاط غالية ليحافظ على فارق النقاط الخمس بينه والمتصدر الشرقاوي وأبقت على آماله قائمة في المحافظة على لقب الدوري.

وأضاف غاريدو أن المباراة ظلت سجالاً بين الفريقين قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء للنصر ليتقدم الأخير بهدفه الأول غير أن الشخصية القوية للعين كانت حاضرة في الملعب ما مكنه من العودة سريعاً إلى المباراة وقال إن الفوز كان مستحقاً وسيكون له تأثيره الإيجابي على الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف المدرب الإسباني: أنا راضٍ عن أداء فريقي وتنفيذ اللاعبين للتوجيهات قياساً بعملي معهم خلال أسبوع واحد فقط، وأعتقد أن الفوز مؤشر جيد يؤكد أن الفريق يمضي على الطريق الصحيح وأود أن أشكر الجماهير التي ساندت الفريق من على المدرجات وعبر مواقع التواصل الاجتماعي وشخصياً حظيت بترحيب جيد من الجماهير العيناوية.

مباراة صعبة

بدوره يعتقد الإسباني بينات سان خوسيه، المدير الفني لفريق النصر، أن فريقه كان يستحق التعادل على أقل تقدير أمام العين بعد أن قدم مردوداً مشرفاً وتقدم بالهدف الأول، لافتاً إلى أنهم خاضوا أصعب مباريات النصر خارج ملعبه أمام العين بأرضه ووسط جمهوره وقال: فخور بالمستوى الذي قدمه اللاعبون في أرضية الملعب وسعيد بالعقلية التي تعاملوا بها في الميدان وهم يحاولون الوصول لمرمى المنافس وتسجيل الأهداف، لأننا كنا نحتاج الفوز لاستعادة ثقة اللاعبين، لعبنا مباراة كبيرة وقوية ولكن النتيجة كانت ظالمة بالنسبة لنا فقد كنا نستحق نتيجة أفضل، وأعتقد أن تسجيل الهدف الثاني كان نتيجة لخطأ في الوقوف بحائط الصد الأمر الذي سهل مهمة دياكي في تسدد الكرة في المرمي، وأحياناً في كرة القدم تقدم عملاً جيداً طوال المباراة ولكن بعض التفاصيل الصغير قد تتسبب في خسارتك النتيجة بالنهاية.

وقال المدرب الإسباني: أعلم أن الفوز أمر مهم جيد في المنافسة ويجب أن نلعب من أجله ولكن إذا لم نوفق في ذلك فعلى الأقل يجب أن نظهر بصورة متميزة، وعموماً علينا أن نرتب أوراقنا ونعيد تنظيم صفوفنا قبل المباراة المقبلة، وأعتقد أن تحقيق فوز واحد سيعيد للاعبين ثقتهم بأنفسهم، خصوصاً وأن هناك عناصر شابة تحتاج للثقة والدعم لتقديم الخدمات الفنية المأمولة، وجميعنا في النصر نعمل من أجل تحقيق التطلعات وإحراز أفضل النتائج.

ثقة

من ناحية أخرى طمأن محمد عبيد حماد، عضو مجلس إدارة شركة الكرة بنادي العين، المشرف العام على الفريق الأول والرديف العيناوية بأن الأمور تمضي بصورة طيبة بالنسبة للتجديد مع جميع اللاعبين الذين دخلوا فترة الشهور الستة، ونفى أن يكون أن أي لاعب قد رفض العرض الذي قدمه له النادي لتجديد عقده، وقال: الجهود مستمرة مع اللاعبين ولكن نحن في عالم الاحتراف وكل شيء جائز، وأبان أن جميع اللاعبين علاقتهم مع العين أكبر من العروض التي تلقوها من أندية أخرى رغم أننا لم نتلق أي عروض رسمية، وأوضح أن الجهاز الفني للفريق سيعتمد القائمة النهائية للبطولة الآسيوية قبل أسبوع من أول مباراة وهم في انتظار المدرب ليختار ثلاثة لاعبين من الأجانب الأربعة المسجلين بكشوفات النادي بالإضافة للياباني شيوتاني.

مطر الصهباني: الشارقة الأقرب إلى لقب الدوري

قال مطر الصهباني، مدير فريق العين، إن الدوري أصبح قريباً من فريق الشارقة بالنظر لفارق النقاط الخمس التي تفصله عن أقرب ملاحقيه، وقال: أنا معجب بالأداء الذي قدمه الشارقة، وبلاعبيه ومدربه العنبري وقد استحق النتائج التي حصل عليها وأعتقد أنه سيتابع نتائجه القوية إلى النهاية.

وعلق الصهباني، على ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم ضد العين وجاء منها هدف النصر الأول لافتاً إلى أن حكام (الڤار) أقنعوا حكم الساحة بصحتها ووضعوه أمام الأمر الواقع باحتساب الركلة، وتساءل عن سبب إلغاء إنذار ماركوس بيرغ وعدم احتساب ركلة جزاء العين، بعد سقوط اللاعب داخل منطقة العمليات، معتبراً أن هذا القرار يحتاج إلى تفسير.العين - البيان الرياضي

هاشم عبيد: النصر عازم على تحقيق أفضل النتائج

أكد هاشم عبيد، مدير فريق نادي النصر، أن الخسارة أمام العين، وخروج الفريق من منافستين بالموسم، لن تثني عزيمة العميد في تقديم عمل جيد، وتحقيق أفضل النتائج في مسابقة دوري الخليج العربي لكرة القدم خلال المباريات المقبلة، وأوضح أن الفريق قدم مباراة كبيرة بملعب العين ولكن لم يحالفه التوفيق في نهاية المطاف، وقال إن الفريق سيتابع إعداده بالطريقة نفسها التي بدأ بها، وسيستمر في العمل على تحسين الأداء والنتائج، وأبان أن صفوف النصر حالياً أصبحت مكتملة تماماً وسيشارك جميع اللاعبين خلال الاستحقاقات المقبلة بمن فيهم اللاعب جاسم يعقوب، الذي شارك أخيراً مع المنتخب الأولمبي، وكشف أن احتجاج النصر على حكم مباراته أمام الشارقة كان بمثابة تسجيل موقف ليس إلا.العين - البيان الرياضي