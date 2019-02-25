أيمن الرمادي: «التآلف» يفتح لعجمان «باب الخامس»

المصدر: Ⅶ عجمان-ياسر قاسم

انتقل فريق عجمان من هدف تأمين البقاء، للتفكير في المركز الخامس في دوري الخليج العربي، بعد الفوز الكبير الذي حققه على ضيفه الفجيرة أول من أمس «3-0»، وهو هدف أعلنه صراحة، المدير الفني للفريق أيمن الرمادي بعد المباراة، حيث يفصل عجمان عن هذا المركز حالياً 4 نقاط فقط، معتبراً أن التآلف بين لاعبيه والانسجام الذي يعيشه الفريق، يدفع عجمان للطموح أكثر وأكثر، وفي المقابل، لم يُخفِ المدير الفني لفريق الفجيرة، الدكتور عبد الله مسفر، صعوبة الموقف بعد بقاء الفريق في النقطة 13، لا سيما والمباراة المقبلة أمام الشارقة، حيث لا بديل لتصحيح الوضع فنياً، غير انتظار فترة التوقف «29 يوماً» من بعد مواجهة الشارقة.

وقال أيمن الرمادي مدرب عجمان، إن كلمة السر في الفوز الكبير على الفجيرة، تكمن في تآلف الجميع وانسجامهم، فالمستوى ثابت حتى بدخول عناصر جديدة للتشكيلة، مثل المدافع الشاب خالد الزري، الذي أثبت كفاءته، وحسن زهران الذي لم يشارك مع الفريق منذ أكثر من شهرين بسبب الإصابة والإيقاف، مضيفاً أن فريقه بات يحلم بالصراع بقوة على المركز الخامس، بعد أن ظهر بشخصية قوية في المباراة، وأهدر فرصاً عديدة في الشوط الأول، قبل أن يترجم أفضليته بثلاثة أهداف دون رد في الشوط الثاني، وأن الفريق تميز في جميع خطوط اللعب، برغم غياب اثنين من المدافعين «محمد سبيل ومحمد يعقوب»، مشيراً إلى أن المستوى الفني، والنتيجة تبرهن على أن عجمان يستحق مركزاً جيداً في الجدول، بعد أن حقق هدفه الآن في البقاء، والمباريات المقبلة ستكون الهدف منها المحافظة على هذا التميز، وحجز المكان المناسب للفريق في الجدول.

وقال الرمادي إنه يعلن لأول مرة دخول فريقه في منافسة على المركز الخامس، مشيراً إلى أن «هدف المركز الخامس»، يجعل اللاعبين أكثر تحرراً لتقديم أفضل ما عندهم، والفريق مؤهل لذلك، من واقع ما قدمه في جميع المباريات، بما فيها المباريات التي خسرها.

الوضع صعب

ومن جهته، اعترف الدكتور عبد الله مسفر، المدير الفني للفجيرة، بأن النتيجة ذهبت للفريق الأفضل بدنياً ونوعية لاعبين، وقال إن فريقه حاول غلق منافذ اللعب، برغم التأثير من غياب خط دفاع كامل، وتم الدفع بعناصر لا تشارك، وبرغم ذلك اجتهدوا وفق جاهزيتهم البدنية.

وأرجع الدكتور مسفر ما حدث، لتراكمات سابقة، وإهمال في الجانبين البدني والفني، مشيراً إلى أنه جاء لتصحيح الأمور، ولكنه اصطدم بعدم وجود الأدوات المناسبة، ورغم ذلك يحاول مع المجموعة الحالية لتقديم الأفضل، وانتقد المحترفين الأجانب في فريقه، بسبب عدم جاهزيتهم البدنية.

اجتهاد

وقال الدكتور مسفر إن فريقه اجتهد ، ونجح في إنهاء الشوط الأول بالتعادل، ولكن الجانب البدني لعب دوره بعد ذلك، نتيجة لفترة التوقف الطويلة، حيث لم يتم فيها عمل جدي لتجهيز الفريق، وهو نفس ما حدث في مباراة الجزيرة ، مؤكداً أن الأمور صعبة، خاصة والفريق يواجه في الجولة المقبلة المتصدر «الشارقة»، ووعد بالعمل على تصحيح الوضع بعد مباراة الشارقة، نظراً لضيق الوقت.