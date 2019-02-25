الصقور يتوج بلقب سداسيات «الشارقة الإسلامي»

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان الرياضي

توج مصرف الشارقة الإسلامي فريق الصقور الفائز بالدورة الأولى من بطولة سداسيات كرة القدم للصالات التي نظمها المصرف لموظفيه على ملعب مركز شباب الشارقة والتي اختتمت مؤخراً، بحضور محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي للمصرف، وعدد من رؤساء المجموعات ومديري الإدارات والأقسام، وجمع من الموظفين والجمهور. وأقيمت المباراة النهائية بين فريقي الصقور والزعيم في أجواء حماسية ممتعة، سادتها الروح الرياضية، والمنافسة القوية، حيث تمكن فريق الصقور من نيل لقب البطولة، بعد فوزه بنتيجة 1 - 0 في مباراة مثيرة حتى ثوانيها الأخيرة.

وقام محمد عبد الله بتكريم الفائزين بالبطولة الأولى من نوعها بين موظفي المصرف، حيث سلّم كأس المركز الأول والميداليات الذهبية إلى فريق الصقور وكأس المركز الثاني والميداليات الفضية إلى فريق الزعيم، كما تم تكريم اللاعب عمر ناجي الفائز بجائزة هداف البطولة، واللاعب زاهر نصر الله كأفضل لاعب، وتامر الجندي كأفضل حارس، إلى جانب تكريم عدد من المشرفين على تنظيم وإنجاح البطولة.

وأقيمت بطولة الشارقة الإسلامي الأولى للصالات بنظام المجموعات على مدار 3 أيام متفرقة بمشاركة 8 فرق وأكثر من 90 لاعباً يمثلون مختلف الإدارات والأقسام، حيث توزعت الفرق على مجموعتين صعد الأول والثاني من كل مجموعة إلى نصف النهائي وبعد مباراتين حماسيتين في نصف النهائي انتهت إحداهما بركلات الترجيح كان مسك الختام بالمباراة النهائية وفقرة التكريم.

مساهمة

وقال حسن البلغوني مدير إدارة العلاقات العامة وخدمة المجتمع: «تسهم الرياضة في تحقيق مزيد من التواصل والتقارب بين الموظفين، وتغرس في نفوسهم أجواء من الألفة والبهجة التي يسعى مصرف الشارقة الإسلامي إلى تحقيقها لتكون جزءاً من بيئة العمل».