شباب الأهلي ودبا الحصن يغازلان لقب الصالات الليلة

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

يسدل الستار على النسخة العاشرة من دوري كرة قدم الصالات بصافرة نهاية مباراة دبا الحصن مع ضيفه شباب الأهلي في مسك ختام البلاي أوف الليلة حيث تنطلق المباراة النهائية في السابعة من مساء اليوم وكانت نتيجة مباراة الذهاب قد انتهت لمصلحة شباب الأهلي 4-3 الذي يلعب اليوم بفرصتي الفوز أو التعادل وليس أمام دبا سوى الفوز فقط ويذكر أن شباب الأهلي يطمح إلى الفوز بالدوري للمرة الثانية بعد أن فاز به في موسم 2015 فيما يسعى دبا الحصن للظفر باللقب لأول مرة في مسيرته باللعبة ولكن سبق له الفوز بكأس الاتحاد مرتين.

وأكد عمران عبدالله النعيمي أمين سر عام اللجنة التنفيذية لكرة الصالات ومشرف المسابقات اكتمال كافة الترتيبات الخاصة بختام الموسم العاشر للعبة ، وتمنى التوفيق للفريقين.

وعلى خط متصل توجه أبناء كرة الصالات وعلى رأسهم اللجنة التنفيذية برئاسة عبدالملك جاني وأمين السر عمران عبدالله وسعيد العاجل وبقية الأعضاء وحكام اللعبة ولاعبو وإداريو ومديرو ومدربو جميع الأندية بالشكر والعرفان إلى أحمد ناصر الفردان أحد قادة العمل الرياضي والقطب الرياضي الكبير وصاحب التاريخ الكبير في العمل الرياضي على ما قدمه من جهود في سبيل الارتقاء بجميع الألعاب الرياضية التي تقلد فيها العديد من المناصب باعتباره المؤسس للعبة كرة الصالات والذي قام بإشهارها كنشاط رسمي في الدولة عام 2009 وذلك احتفالاً باكتمال العقد الأول من تواجد اللعبة في الدولة ويعتبر الفردان أول رئيس للجنة التنفيذية وتمنى الجميع للفردان دوام الصحة والعافية بعد عودته مؤخراً من رحلة العلاج التي قضاها في لندن.