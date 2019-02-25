السماوي.. عاشق الأرض

المصدر: Ⅶ أبوظبي - أحمد عيسى

استحق بني ياس لقب عاشق الأرض بعد أن اقترب السماوي من إكمال عام دون أن يتعرض للخسارة على ملعبه بالشامخة، في إنجاز جديد يضاف إلى النجاحات المتواصلة التي ظل يحققها الفريق خلال الموسم الحالي.

وكان السماوي قد نجح في تحقيق فوز ثمين بملعبه على الجزيرة في الجولة 16 من دوري الخليج العربي يعتبر الخامس على التوالي له في المنافسة، لينفرد بالجلوس في الترتيب الخامس برصيد 27 نقطة متقدماً على الوحدة الذي ظل ينافسه على ذات المقعد بفارق 3 نقاط.

ثقة

ويواصل بني ياس بهدوء وثقة نتائجه الإيجابية على ملعبه الذي أصبح مقبرة الخصوم، حيث كانت آخر خسارة تعرض لها الفريق أمام الحمرية في دوري الدرجة الأولى 1-2 يوم 23 مارس من العام الماضي، ليحافظ خلال 11 شهراً على فرحة جماهيره باستاده أمام كل منافسيه سواء بالتعادلات أو الانتصارات، ومنذ الخسارة أمام الحمرية خاض بني ياس 14 مباراة على ملعبه منها مباراتان أمام العروبة ومسافي حقق فيهما الفوز في ختام الموسم الماضي من دوري الهواة الذي توج بلقبه عن جدارة وعاد إلى موقعه الطبيعي بدوري الأضواء والشهرة سريعاً بعد غياب موسم واحد.

نجاح

وفي الموسم الحالي أدى 9 مباريات بملعبه في دوري الخليج العربي فاز في 6 وتعادل في 3، مع خوضه 3 مباريات في كأس الخليج العربي الذي وصل فيه إلى نصف النهائي دون خسارة أيضاً بالفوز في مباراة والتعادل في مباراتين، ليكون إجمالي مبارياته خلال 11 شهراً، 14 مواجهة وجد فيها جميع منافسيه صعوبة في كسر شوكته وإلحاق الهزيمة به محققاً الفوز في 9 والتعادل في 5 مباريات.

26

تعتبر الخسارة أمام الحمرية الأخيرة للسماوي على ملعبه في الموسم الماضي هي الوحيدة التي تعرض لها في 26 مواجهة خلال موسمين متتاليين في فترة زمنية وصلت إلى 18 شهراً.