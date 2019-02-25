السعودي علي الطريفي مديراً فنياً للجنة الحكام

المصدر: Ⅶ دبي-العوضي النمر

علم «البيان الرياضي» أن اتحاد الكرة توصل إلى اتفاق مع السعودي علي الطريفي، لتولي مهمة المدير الفني للجنة الحكام، وسوف يصل إلى الدولة خلال الأيام المقبلة لتولي مهمته، مع بداية عمل لجنة الحكام الجديدة التي تم تشكيلها من مسلم سهيل الكثيري رئيساً، ومحمد عبيد اليماحي نائباً للرئيس، وعضوية كل من صلاح أمين محمد وحمد أحمد المزروعي وناصر عبدالله الحمادي وخميس حسن الشامسي وعلياء حسين الحوسني، والتي ستعقد أول اجتماع لها خلال الأسبوع الجاري في مقر الاتحاد في دبي لوضع خطة العمل للمرحلة المقبلة، والتخطيط لبرنامج الفترة المتبقية من عمر المسابقات المحلية.

ويعد السعودي علي الطريفي من أبرز المحاضرين الدوليين في المجال التحكيمي، استناداً إلى خبراته الكبيرة، والتي توجت بإدارته مباريات في بطولة كأس العالم 2002، والعديد من البطولات الآسيوية والدولية، بجانب قدراته التي برزت في مجالات التطوير والتقييم والإعداد. ويمتلك الطريفي تاريخاً كبيراً حيث شارك في إدارة العديد من البطولات أبرزها كأس الأندية الخليجية في جدة 1998، التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2002 - 2006، كأس العالم 2002 في كوريا واليابان، بطولة الأندية العربية 2003 جدة.

خبرة كبيرة

وتولى الحكم السعودي السابق، علي الطريفي، مهمة مدير لجنة الحكام في الاتحاد الأردني لكرة القدم، كما تولى العديد من المناصب منها نائب رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد السعودي لشؤون المقيمين حتى ديسمبر 2012، عضو لجنة تطوير التحكيم بالاتحاد الآسيوي، عضو لجنة الحكام الآسيوية من شهر يناير 2014، مستشار فني لدائرة الحكام بالاتحاد الآسيوي من أغسطس 2013 حتى أغسطس 2016، أحد المشرفين على كأس العالم للشباب في مصر عام 2009 وأحد المشرفين على نهائيات كأس العالم تحت 20 عاماً في كوريا 2017.

تفرغ

فيما سيتفرع الإنجليزي ستيف بينيت لمهمة الإشراف على حكام تقنية الفيديو، وخاصة أن العمل في تلك التقنية يحتاج إلى جهد كبير وزيادة تركيز وإعداد مزيد من الكوادر المدربة.

مهمة في تونس

فيما يغادر يوم غد الحكمان سلطان المرزوقي وعمر آل علي متوجهين إلى العاصمة التونسية، للمشاركة في إدارة مباراة النجم الساحلي مع المريخ السوداني في الدور نصف النهائي لكأس زايد للأندية العربية، حيث سيتوليان مهمة حكمي فيديو في المباراة بعد أن تم تطبيق تلك التقنية في بطولة كأس زايد.

اجتياز اليويو

واجتاز الحكمان الواعدان أحمد عيسى درويش وسلطان محمد صالح، الاختبار البدني «اليويو» الذي أقامه الاتحاد الآسيوي على هامش السمنار الذي أقيم للمواهب التحيكمية الواعدة والذي أقيم في مقر الاتحاد بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

تقييم حكام

وغادر أمس الحكم الدولي الأسبق علي حمد متوجهاً إلى تركمانستان، لتولي مهمة تقييم طاقم التحكيم السعودي الذي سيدير مباراة اهال تركمانستان مع اس اوش قرغيزستان في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي والتي ستقام غداً.