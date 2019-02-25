الأهلي والوصل.. حلم نصف النهائي في «الجوهرة»

المصدر: Ⅶ دبي ـ عزالدين جاد الله

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل مواجهة مهمة، عندما يحل ضيفاً على نظيره الأهلي السعودي في العاشرة إلا ربعاً بتوقيت الإمارات على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية «الجوهرة المشعة» بمدينة جدة، ضمن إياب دور ربع النهائي لكأس زايد للأندية الأبطال، حيث تحمل المواجهة شعار «طموح نصف النهائي» وهو الدور الذي يتطلع كلا الفريقين لبلوغه بختام لقائهما الليلة، وإكمال المشوار بنجاح.

هدف

ويتطلع «الإمبراطور» إلى تحقيق نتيجة إيجابية بعد أن تعادل مع الأهلي في لقاء الذهاب على ملعبه بزعبيل في السادس عشر من الشهر الجاري بنتيجة 2-2، ويتعين على الوصل الفوز بأي نتيجة أو التعادل بنتيجة 3-3، ليضمن التأهل للمربع الذهبي، في المقابل يحتاج الأهلي للتعادل سلبياً أو بنتيجة (1-1) أو يحقق أي انتصار ليحجز بطاقة التأهل لنصف النهائي، ويسعى الأهلي إلى تضميد جراحه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان على حساب الفريق الضيف بعد أن خسر أمام نظيره الفتح بنتيجة 1-2.

سيناريو

وسبق للوصل الاستفادة من 4 تعادلات قادته للتأهل لدور الثمانية، حيث صعد إلى دور الستة عشر على حساب نادي الاتحاد السعودي بعد أن تعادلا في لقاء الذهاب على ملعب نادي الاتحاد 1-1، وفي لقاء العودة على ملعب نادي الوصل 0-0، وصعد الوصل بقاعدة احتساب الهدف خارج ملعبه بهدفين، وأوقعته القرعة في مواجهة الأهلي المصري، ونجح في تحقيق تعادل ثمين أمام الأهلي في لقاء الذهاب بمدينة برج العرب بالإسكندرية 2-2، والتعادل الرابع مجدداً مع الأهلي في لقاء الإياب بنتيجة 1-1، بينما أوقعته قرعة دور ربع النهائي في مواجهة الأهلي السعودي ليتعادل معه مجدداً وهو التعادل الخامس في مشوار الفريق بنتيجة 2-2 في لقاء الذهاب، حيث لم يحقق «الإمبراطور» أي فوز أو هزيمة في مسيرته في البطولة.

حصة تدريبية

وأدى الوصل حصة تدريبية ختامية مساء أمس على ملعب المباراة في اليوم التالي لوصوله لمدينة جدة ببعثة تكونت من 20 لاعباً بالإضافة إلى أعضاء الجهاز الفني، حيث يفتقد الوصل لجهود واحد من أهم مهاجميه وهو المحترف البرازيلي فابيو دي ليما لتراكم الإنذارات، ومن المتوقع أن يدفع المدير الفني ريجيكامب بالبديل الجاهز لسد خانة ليما، حيث من المتوقع أن يدفع بخليل خميس أو المهاجم الشاب علي صالح.

عقد جاسم

وأعلنت شركة الوصل لكرة القدم قبل مغادرتها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة عن تجديد عقد المدافع الشاب عبد الله جاسم لمدة 4 مواسم، حيث يعد جاسم من العناصر الأساسية بالفريق بعد المردود الجيد الذي بات يقدمه في الموسمين الماضيين، وتوقيت الصفقة يساهم في رفع معنويات اللاعب ومردوده في المباراة.

وأطلقت جماهير وصلاوية وسم «لا تستسلموا» لدعم «الإمبراطور» وتفاعلت أعداد كبيرة من جمهور الذهب مع الهاشتاق، حيث توالت التغريدات التي تحفز اللاعبين على تحقيق نتيجة إيجابية تعبر بالوصل إلى الدور نصف النهائي.

وأعلن النادي الأهلي السعودي عن نفاد الجزء الخاص من تذاكر المباراة، الذي قدمته إدارة النادي للجماهير الأهلاوية عبر موقع تذاكر السعودية، وعددها 10 آلاف تذكرة من التذاكر الموحدة بالمجان تم الإعلان عن تقديمها في مبادرة تحفيزية لجمهوره، ومن المتوقع أن تشهد المباراة حضوراً جماهيرياً كبيراً.

تحكيم مغربي

اختار الاتحاد العربي لكرة القدم طاقم تحكيم مغربياً لمباراة الأهلي جدة والوصل بقيادة الدولي رضوان جيد، ويعاونه مواطناه سمير كزاز وأيت هاشم مساعدين.

فوساتي: هدفنا خطف بطاقة نصف النهائي

قال الأوروغوياني خورخي فوساتي مدرب فريق الأهلي السعودي إن مواجهة فريقه بالوصل في ذهاب دور الثمانية لكأس زايد للأندية العربية كانت تنافسية وقوية لما يمتلكه الوصل من لاعبين مهاريين، لكننا أظهرنا إمكانيتنا في المباراة، وسنسعى في لقاء اليوم للخروج بنتيجة إيجابية تؤهلنا للدور التالي من المسابقة.

وتابع: «يوجد اختلاف بين كأس زايد للأندية العربية وبطولة الدوري السعودي، وهناك قائمتان مختلفتان لكل بطولة، والتشكيلة تختلف عن الدوري، وطريقة اللعب في أي مباراة تختلف كذلك وتستطيع استخدام طريقة لعب مختلفة في كل مباراة عن أخرى، واللاعب المحترف لا بد وأن يكون ملماً بالطرق التكتيكية المختلفة وأن يكون جاهزاً لتطبيق أي خطة». وأضاف: هناك حقائق كثيرة في الكرة تصنع الاختلاف وليس طريقة واحدة ولا أعرف وجود طريقة سحرية واحدة.جدة - البيان الرياضي

ريجيكامب: الفوز لضمان التأهل

أكد الروماني ريجيكامب مدرب فريق الوصل أن فريقه سيخوض مواجهة صعبة أمام الأهلي السعودي، وخصوصاً بعد انتهاء لقاء الذهاب بالتعادل 2-2، ولا بد من تحقيق الفوز لضمان التأهل. وقال: «ليس بالسهل الفوز على ملعب الجوهرة لكننا هنا للقتال في الملعب وتحقيق الفوز والخروج بنتيجة إيجابية».

وأضاف: نتمنى إنهاء المباراة بنتيجة 3-3، لنتأهل للمربع الذهبي لكأس زايد للأندية العربية، وكلا الفريقين يطمحان إلى التأهل الأمر الذي يصعب من المواجهة، والمهم في مثل هذه المباريات هو تحقيق نتيجة إيجابية تمكن الفريق من بلوغ طموحه، مشيراً إلى أنه على علم جيد بجمهور الأهلي الذي سيحضر بكثافة ما يصعب من المباراة، لكنني تحدثت مع اللاعبين ورغبتنا كبيرة في التأهل لنصف النهائي لذا لا بد من التركيز والقتالية في المباراة حتى آخر دقيقة. جدة - البيان الرياضي