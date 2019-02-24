الوحدة يستبعد باتنا من القائمة الآسيوية لادعاء الإصابة

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي

استبعدت شركة كرة القدم بنادي الوحدة اللاعب المغربي مراد باتنا من قائمة الفريق الأول الآسيوية وذلك بسبب ادعاء اللاعب الإصابة بحسب ما ذكره بيان للشركة اليوم.

وقال البيان إنه بناء على طلب الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة الهولندي هينك تين كات، فقد تقرر استبعاد اللاعب المغربي مراد باتنا محترف الفريق الأول من قائمة الفريق للبطولة الآسيوية المشاركة في دوري أبطال آسيا موسم 2019، إذ تبين أن اللاعب ادعى الإصابة في المباراة الأخيرة للفريق أمام الوصل.

وأضاف البيان:" وتعرب شركة كرة القدم عن خيبة أملها من ادعاءات اللاعب المتكررة من الإصابات على الرغم من أن جميع الفحوصات الطبية التي أجريت للاعب أثبتت عدم إصابته مما يؤثر على المستوى الفني للفريق.

ويلعب الوحدة في المجموعة الثانية بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا التي تضم إلى جانبه الاتحاد السعودي ولوكوموتيف الأوزبكي والريان القطري.

ويستهل الوحدة مبارياته في البطولة التي يشارك فيها الموسم الحالي باعتباره وصيف دوري الخليج العربي الموسم الماضي بمواجهة لوكوموتيف الأوزبكي يوم 4 مارس المقبل بالعاصمة الأوزبكية طشقند.