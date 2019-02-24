النصر لـ«الزعيم».. والأمان لعجمان

المصدر: Ⅶ العين - طلحة عبدالله، عجمان ـ ياسر قاسم

حول العين تأخره بهدف أمام النصر إلى فوز بنتيجة 2 - 1، في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس باستاد هزاع بن زايد في ختام مباريات الجولة 16 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، ورفع «الزعيم» رصيده إلى 35 نقطة محافظاً على فارق النقاط الخمس بينه وبين الشارقة المتصدر بأربعين نقطة، فيما تجمد رصيد «العميد» عند النقطة 16 ليراوح مكانه في المركز 11 بجدول الترتيب.

سجل هدفي العين كل من جمال معروف «ق 27»، والبديل إبراهيم دياكي من ركلة ثابتة نفذها بإتقان من خارج المنطقة «ق 86»، في حين سجل هدف النصر الإسباني نيغريدو من ركلة جزاء «ق 26».

وفي المباراة الثانية واصل عجمان نتائجه الإيجابية وصولاً إلى منطقة الأمان بفوزه باستاد راشد بن سعيد على ضيفه الفجيرة 3 - 0 رافعاً رصيده إلى 23 نقطة.

جاءت المباراة مثيرة فرض فيها «البرتقالي» أفضليته وأهدر فرصاً كثيرة، وسجل الثلاثية كل من السنغالي مامي تيام «ق 64» محمد شاكر «ق 69» البرازيلي فاندر فييرا «ق 75»، وبخسارته الخامسة على التوالي تجمد رصيد الفجيرة عند 13 نقطة.