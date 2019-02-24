«الملك» يهوى اصطياد العصافير

المصدر: Ⅶ الشارقة - عماد الدين إبراهيم

نجح الملك الشرقاوي في اصطياد عصفورين آخرين بحجر واحد عبر فوزه بثنائية، أول من أمس، على فريق شباب الأهلي في الجولة السادسة عشرة من دوري الخليج العربي، وهما عصفوران آخران غير العصافير التي اصطادها أو تساقطت خلال المشوار، حيث عزز الملك صدارته لجدول الترتيب العام للبطولة بالوصول إلى النقطة رقم 40 رافعاً الفارق بينه وبين فريق شباب الأهلي دبي إلى 11 نقطة، وبذا يكون فريق الشارقة قد ارتاح مؤقتاً من مطارد عنيد ومشاكس وكان مرشحاً بقوة لأن يكون أحد المنافسين الكبار على لقب دوري الخليج العربي مع العين والجزيرة ولملاحقة الشارقة المتصدر.

مواجهات صعبة

وقال محسن مصبح رئيس شركة نادي الشارقة لكرة القدم، إن البطولة لم تنتهِ بعد، وإن الفوز بلقب دوري الخليج العربي لن يحسم إلا بنهاية آخر مواجهة في البطولة، رغم أن الشارقة متصدر الترتيب العام للدوري، لكن هذا لا يعني بأن البطولة انتهت لأن البطولة مازالت في جولتها السادسة عشرة وتبقت تسع جولات، والجولات المقبلة ستكون أصعب من المواجهات الماضية وهو مكمن التحدي.

تجديد العقود

وأكد مصبح، أن شركة نادي الشارقة لكرة القدم عازمة وبكل جدية على تجديد عقود جميع اللاعبين الذين أوشكت عقودهم على الانتهاء، ولن يتم التفريط في أي لاعب سواء كان من الأجانب أو اللاعبين المواطنين لتوفير مزيد من الاستقرار للفريق في الجولات المقبلة سواء في الدوري أو كأس رئيس الدولة.

جولات كؤوس

فيما جدد مدرب الشارقة عبد العزيز العنبري حديثه، بأن فريق الشارقة لا ينظر إلى هوية البطل أو بقية مواجهات دوري الخليج العربي، بل يتعامل مع البطولة بنظام القطعة، بحيث تكون كل مواجهة عبارة عن بطولة قائمة بذاتها، وبنهاية كل مباراة تكون طي النسيان، ويتم التفكير في المواجهة التي تليها وصولاً إلى الجولة الأخيرة في دوري الخليج العربي، وبذا تكون مواجهة، أول من أمس، أمام فريق شباب الأهلي من الماضي، ويتم التحضير للمواجهة المقبلة في الجولة 17 أمام فريق الفجيرة، والتي وصفها بأنها ستكون صعبة وأمام فريق يلعب بقوة في ملعبه.

فك الحصار

وحول الأسباب التي جعلت فريق الشارقة يتأخر عن التسجيل في مواجهة، أول من أمس، أمام فريق شباب الأهلي يوضح العنبري، بأن المواجهة لم تكن صعبة سواء في شوطها الأول الذي تميز فيه فريق شباب الأهلي دبي وقدم مستوى راقياً، أو في شوطها الثاني الذي تمكن فيه الشارقة من الفوز بهدفين، حيث لجأ إلى تضييق المساحات على فريق شباب الأهلي في الشوط الثاني، ونجح الفريق في ترجمة الفرص التي وجدها إلى أهداف، ولم تكن المواجهة سهلة في كل الأوقات.

انتقاد الجنيبي

وجّه الأرجنتيني رودلفو أروابارينا مدرب شباب الأهلي انتقادات شديدة إلى حكم مباراتهم، أول من أمس، الدكتور عمار الجنيبي، ووصفه بأنه غير قادر على إدارة المباريات الكبيرة مثل مباراتهم أمام الشارقة، والتي لم يكن فيها موفقاً في احتساب ركلة جزاء لفريق الشارقة في شوط اللعب الثاني، ووصفها بأنها غير صحيحة، لافتاً إلى أنه ومنذ أن كان مدرباً لفريق الوصل يرى في الحكم الدكتور عمار الجنيبي أنه غير موفق في إدارة المباريات الكبيرة.