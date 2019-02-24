وصلاوية يطلقون وسم «لا تستسلموا» لدعم «الإمبراطور»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أطلقت جماهير وصلاوية وسم «لا تستسلموا» لدعم «الإمبراطور» في مواجهته المهمة غداً أمام الأهلي السعودي في إياب كأس زايد للأندية الأبطال، والتي يستضيفها ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وتفاعلت أعداد كبيرة من جمهور الذهب مع الهاشتاق، حيث توالت التغريدات التي تحفز اللاعبين على تحقيق نتيجة إيجابية تعبر بالوصل إلى الدور نصف النهائي.

وتعادل الوصل أمام نظيره الأهلي السعودي بنتيجة 2-2 في مواجهة الفريقين في ذهاب ربع نهائي البطولة على ملعب زعبيل في دبي، حيث يطمح «الإمبراطور» ممثل الإمارات الوحيد في البطولة إلى إكمال المشوار الذي بدأه بنجاح.

وكان مجلس الاتصال والابتكار بنادي الوصل المعني بالتواصل مع الجمهور قد أطلق في وقت سابق مبادرة لتسفير عدد من المشجعين، بينما أعلنت إدارة النادي عن تسهيلات لهم بالتعاون مع رعاة النادي سواء في إجراءات الإقامة أو السفر، في المقابل قام نادي أهلي جدة بتقديم مبادرات تحفيزية لجمهوره، حيث أعلن عن 10 آلاف تذكرة من التذاكر الموحدة بالمجان.

ووصلت بعثة الوصل التي ضمت 20 لاعباً إلى مدينة جدة أمس، ومن المقرر أن يؤدي الفريق مرانه الختامي في السادسة والنصف من مساء اليوم على ملعب المباراة، وذلك عقب المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة، بحضور مدربي الفريقين الروماني ريجيكامب مدرب الوصل، والأورجواياني خورخي فوساتي، مدرب الأهلي، والمقرر له في السادسة مساء بتوقيت السعودية. ويدير المباراة طاقم تحكيم بقيادة الدولي المغربي رضوان جيد، ويعاونه مواطناه سمير كزاز وأيت عبو هاشم مساعدين.