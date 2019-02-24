استطلاع « البيان ».. 76.66 %: «ميركاتو» الشتاء بارد!

المصدر: Ⅶ دبي - علي شدهان

رأى 76.66 % من نسبة المشاركين في استطلاع الرأي الذي أجرته جريدة البيان خلال الأسبوع الماضي، عبر موقعها الإلكتروني، وحسابيها في موقعي «تويتر» و«فيسبوك»، أن تعاقدات فرق دوري الخليج العربي لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية «الميركاتو»، جاءت باردة، كما هو حال فصل الشتاء، ولم يسهم القادمون الجدد في الارتقاء بمستويات فرقهم، بعد مضي 3 جولات من الدور الثاني للبطولة، فيما يرى 23.33 % خلاف ذلك.

مناقشة

وسعى «البيان الرياضي» إلى مناقشة الأمر مع قراء الجريدة ومتابعي جريدة البيان عبر حساباتها الثلاثة، من خلال طرح سؤال محددة، مفاده «هل صفقات ميركاتو الشتاء حققت نجاحاً في الدور الثاني؟».

بلا إبهار

ورغم أن غالبية فرق دوري الخليج العربي، قد عقدت صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية «الميركاتو»، سواء مع محترفين أجانب أو محليين، إلا أن مباريات الجولات الثلاث من الدور الثاني للبطولة، لم تكشف عن جديد باهر، أو إضافة نوعية.

عدم فاعلية

الكويتي الزميل عبد الله وبران المحلل الفني في قنوات دبي الرياضية، شدد على أن تعاقدات فرق دوري الخليج العربي خلال «الميركاتو»، لم تسفر عن تغيير ملموس، ولا جديد محسوس، لافتاً إلى أن غالبية التعاقدات لم تضف شيئاً للفرق المعنية، مستدلاً على ذلك بعدم ظهور تغييرات جذرية في لائحة الترتيب العام لفرق البطولة، في إشارة واضحة إلى عدم جدوى تلك التعاقدات.