دياكي يقود العين لفوز صعب على النصر

المصدر: العين: طلحة عبدالله

سجل البديل الناجح إبراهيم دياكي، هدفا تخصصيا للعين من ركلة ثابتة خارج منطقة الجزاء نفذها بإتقان وخبرة (ق 86)، ليقود العين إلى فوز صعب على ضيفه النصر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد في ختام مباريات الجولة 16 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، وكان النصر تقدم بهدف دون رد سجله الاسباني الفارو نيغريدو، من ركلة جزاء (ق 26) لكن جمال معروف، أدرك التعادل للعين بعد مرور دقيقتين (ق 28)، قبل أن يسجل دياكي، الهدف الثاني للعين الذي رفع رصيده إلى (35 نقطة) محافظا على فارق النقاط الخمس بينه والمتصدر الشرقاوي، في حين تجمد رصيد النصر عن النقطة (16) ليراوح مكانه في المركز الحادي عشر بجدول الترتيب العام لفرق الدوري.