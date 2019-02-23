عجمان للنقطة 23 بالفوز على الفجيرة

المصدر: عجمان- ياسر قاسم

واصل عجمان نتائجه الإيجابية وابتعد إلى منطقة الأمان رافعاً رصيده إلى 23 نقطة في دوري الخليج العربي بفوزه في ملعبه على ضيفه الفجيرة 3- صفر، ضمن الجولة 16 بإستاد راشد بن سعيد بعد مباراة مثيرة فرض فيها "البرتقالي" أفضليته وأهدر فرصاً كثيرة.

وانتظر حتى الشوط الثاني لافتتاح التسجيل عبر السنغالي مامي تيام "ق 64" ثم أضاف المدافع محمد شاكر الهدف الثاني "ق 69" قبل أن يرفع البرازيلي فاندر فييرا الغلة بهدف ثالث "ق 75"، لتنتهي المباراة بثلاثية دون رد لعجمان ليبقي الفجيرة في 13 نقطة وهي خامس خسارة له على التوالي.