عجمان والفجيرة.. التأمين ومفترق الطرق

المصدر: عجمان - ياسر قاسم، الفجيرة - محمد فضل

حسابات متباينة وأهداف مختلفة تُعنون مواجهة عجمان وضيفه الفجيرة باستاد راشد بن سعيد بنادي عجمان في الخامسة والنصف من مساء اليوم ضمن الجولة 16 لدوري الخليج العربي.

فصاحب الأرض يتطلع لمواصلة نتائجه الإيجابية وتأمين موقفه مبكراً بعد أن حصد 20 نقطة وجلس في المركز السابع، فيما تمثل المباراة مفترق طرق للضيف الفجراوي صاحب الـ 13 نقطة بهدف الابتعاد من حسابات الهبوط وهو في المركز الثاني عشر.

واستعد عجمان للمباراة بعد فترة راحة يومين بعد تعادله في الجولة الماضية مع شباب الأهلي، ويخوض المباراة بمعنويات عالية من خلال التدريبات التي شارك فيها جميع اللاعبين بمن فيهم الحارس علي الحوسني الذي تعافى من الإصابة ولا يغيب عن الفريق غير المدافع محمد سبيل بداعي الإيقاف.

وحرص الجهاز الفني بقيادة المدير الفني أيمن الرمادي على التحضير الذهني والفني للفريق بـ 5 حصص من التمارين وبعض المحاضرات بـ«الفيديو»، كان آخرها قبل التدريب الأساسي للمباراة.

وأوضح الرمادي أن المباراة تأخذ أهميتها الكبيرة لفريقه ولا تخلو من الصعوبة لكون الفجيرة من الفرق الجيدة، خاصة في الدور الأول، وقال إنه يركز أكثر على فريقه من أجل المنافسة على مركز جيد وفي نفس الوقت الابتعاد عن أي حسابات معقدة منذ وقت مبكر.

وأبدى الرمادي سعادته بجاهزية الحارس علي الحوسني، وبالمستوى الذي يقدمه مجموعة من اللاعبين الشباب، مشيراً إلى أن مساندة اللاعبين أصحاب الخبرات هو السر وراء تميز العناصر الشابة التي يتم الدفع بها في التشكيلة وقال إن عجمان لديه لاعبون شباب ينتظرهم مستقبل واعد لا يقل عددهم عن 5 لاعبين.

وقال الرمادي إن أكثر ما يميز فريقه التعامل بهدوء مع أصعب المواقف، وهذا الهدوء قاد الفريق للنتائج التي حققها مؤخراً في المسابقة.

على الطرف الآخر لن تكون المهمة الثانية للدكتور عبد الله مسفر مدرب الفجيرة سهلة على الإطلاق في مهمته الأولى أمام منافس قوي يقدم مستويات جيدة فضلاً عن الغيابات البارزة في تشكيلة مسفر، ورحل الفجيرة إلى ملعب عجمان وهو منقوص بأبرز لاعبيه على مستوى الدفاع على رأس هؤلاء المدافع هلال سعيد وعبد الله حميد وعلي ربيع للإصابة وخالد عبد الله للإيقاف.

شدد الدكتور عبد الله مسفر مدرب الفجيرة على أهمية مباراة عجمان الليلة بوصفها مفترق طرق وتتطلب قدرا كبيرا من التركيز العالي والحذر من واقع الأداء المتطور للفريق البرتقالي الذي يملك لاعبين على مستوى عال، فضلا عن أسلوب يعتمد على الانضباط التكتيكي والتنظيم الدفاعي والارتداد القوي نحو الهجوم.

وهو الأمر الذي نبهنا له لاعبينا خلال التحضير الجيد للمباراة حتى نوفق في تحقيق الفوز والعودة بالنقاط الثلاث، وأضاف أن المباراة لن تكون سهلة ومن الصعب التكهن بنتيجتها قبل صافرة النهاية فكلا الفريقين سيعمل بقوة على الفوز والاستحواذ على النقاط، وبالطبع يحتاج لاعبو الفجيرة للشخصية المتزنة والقدرة على مواجهة الصعاب.

وقال مسفر أنتظر ردة فعل قوية من اللاعبين وإظهار الوجه الحقيقي للذئاب، محذرا في الوقت نفسه من التراخي والثقة الزائدة وضرورة التعامل بقوة مع المنافس الذي يتطلب الفوز عليه التحلي بالجرأة والشجاعة، فضلا عن التركيز العالي والأداء القتالي واستثمار الفرص أمام المرمى.