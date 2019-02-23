الحارثي: «السماوي» وصل لمرحلة النضج

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

قال الدكتور سالم جريب الحارثي رئيس شركة كرة القدم بنادي بني ياس، إن ناديه رفع سقف طموحه في الدوري بعد الفوز الذي حققه أول من أمس على مضيفه الجزيرة 2-1، ذاكراً أن هذا الانتصار أكد أن الفريق وصل لمرحلة «النضج»، مشيراً إلى أن هدفهم في بداية الموسم كان البقاء بالدوري مع تقديم كرة قدم جميلة ترضي التطلعات وأن الطموحات ارتفعت الآن وأصبح التركيز على التمثيل الآسيوي.

سيطرة

بدوره علق الكرواتي كرونوسلاف مدرب السماوي على لقاء أمس الأول ذاكرا أن فريقه سيطر على مجريات اللعب في الحصة الأولى، وقال: أعتقد أن ركلة الجزاء التي جاء منها هدف الجزيرة كانت بسبب خطأ ساذج أتمنى ألا يتكرر مستقبلاً.

ورفض كرونوسلاف «تهويل» فوز فريقه على الجزيرة وقال: لم يعد أمرا مفاجئا أن نفوز على كل المنافسين، أن تفوز على فريق كبير هذا ليس شيئا عظيما، ولكن الجيد في الأمر الاستمرارية في النتائج الإيجابية وفي التحدي الذي تخوضه في كل مباراة وتخرج منه وأنت منتصر.

استياء

من جانبه أظهر الهولندي داميان مدرب الجزيرة استياءه من النتيجة والطريقة التي بدأ بها فريقه المباراة وقال: أنا محبط من المستوى الذي قدمناه في الجزء الأول من اللقاء وبالطبع الخسارة غير مرضية، كنا نعلم أننا سنلعب ضد خصم قوي وفريق كبير ويجب أن نقدم أفضل ما لدينا، لكن مع الأسف لم ننجح في مجريات اللقاء واستقبلنا هدفين مبكرين من فريق قوي وبالتالي كان من الصعب تعويضهما رغم الفرص التي وجدناها.