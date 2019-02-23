ريجيكامب: الوصل بدأ رحلة «الطريق الصحيح»

المصدر: دبي - عزالدين جاد الله

حقق الوصل فوزاً ثميناً كان في أمس الحاجة إليه في الوقت الراهن على حساب ضيفه الوحدة أول من أمس بهدف ليما في الدقيقة «13» ليرفع «الإمبراطور» بموجب هذا الفوز رصيده إلى «17» نقطة بعد مرور 16 جولة من دوري الخليج العربي ليواصل الفريق الإبحار بعيداً عن دوامة الهبوط.

من ناحيته أكد الروماني ريجيكامب المدير الفني لفريق الوصل أن «الإمبراطور» بدأ رحلة العودة إلى الطريق الصحيح في ظل طموحه في اعتلاء مركز يليق بالنادي، مشيراً إلى أن المركز الحالي الذي يحتله الوصل لا يرضي أحدا.

جمع النقاط

وقال: «نعمل جاهدين لتحقيق الفوز في كل المباريات، ونسعى للعب بنفس الطريقة وامتلاك الروح القتالية في المرحلة المقبلة، مشيداً بعودة الجمهور لدعم الفريق، موضحاً أن النتائج الإيجابية والأداء القوي سببان في عودة الجمهور للملعب». ومن ناحيته أكد الهولندي تين كات المدير الفني لفريق الوحدة أن فريقه مر بلحظات سيئة.

حيث تعرض أحد لاعبيه للإصابة وهو يحيى الغساني وخرج مبكراً، الأمر الذي أثر على أداء الفريق. وقال: «لقد قدمنا مردوداً طيباً في بداية اللقاء وضاعت منا فرصة هدف عن طريق تيغالي، لكن افتقدانا التركيز حال دون اللمسة الأخيرة، وغابت الفاعلية الهجومية بسبب أداء الوصل المميز، وانتشار لاعبيه في الملعب».

وأضاف: «ضاعت منا فرصة ضربة جزاء وكذلك بعض الفرص المحققة، ولم يحالفنا الحظ». وفي رده على سؤال عن الاحتكاك الذي حدث بين اللاعبين، قال: «هذا أمر طبيعي لرغبة الفريقين في تحقيق الفوز، وأظن أن مدربهم قال لهم شيئاً زاد من حماسهم، وفي النهاية هذا جزء من حماس كرة القدم».

جلوس باتنا

وعن جلوس المحترف المغربي مراد باتنا على دكة البدلاء، قال: «لم يكن اللاعب جاهزاً للمشاركة».