العين والنصر.. مهمة تضميد الجراح

المصدر: العين - طلحة عبدالله، - دبي - عدنان الغربي

يستضيف العين (32 نقطة) على ملعبه باستاد هزاع بن زايد في الثامنة والربع من مساء اليوم نظيره النصر (16 نقطة) لحساب الجولة 16 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، في مهمة صعبة للفريقين الطامحين لحصد النقاط الثلاث لأجل تعزيز موقفهما على لائحة الترتيب العام للمنافسة وتضميد الجراح بعد خسارة كل منهما بالجولة السابقة.

حيث خسر العين أمام الظفرة بثلاثية نظيفة، في حين خسر النصر أمام الشارقة، ويتطلع الزعيم للمحافظة على فارق النقاط الخمس الذي يفصله عن الصدارة، في حين يسعى العميد للتقدم خطوة في سلم الترتيب.

وأكمل الفريق البنفسجي تحضيراته الميدانية بمران أخير أجراه أمس تحت قيادة مدربه الجديد الإسباني خوان كارلوس غاريدو، الذي أكد أن فريقه مطالب بالفوز في جميع المباريات لأجل حصد الألقاب، وأشار إلى أن مواجهة الليلة تعتبر التحدي الأول بالنسبة له مع العين.

وقال: أمضيت بضعة أيام مع الفريق وأوضحت للاعبين أنني جئت هنا لمساعدتهم في تقديم عمل جيد وأداء مشرّف في جميع المباريات تطلعاً لتحقيق الانتصارات والاستمرار في حصد البطولات لأجل تلبية الطموحات وتحقيق تطلعات النادي وجماهيره، وكل تركيزنا منصب على مواجهة الليلة، وجميع اللاعبين في حالة ممتازة من الجاهزية، وأثق في مقدرتهم على تقديم الأفضل وتحقيق الفوز.

وعما إذا كان يعد أن لقاء اليوم بمثابة تحدٍ بينه ومدرب النصر مواطنه الإسباني بينات، أوضح غاريدو، أن التحدي سيكون مختلفاً بين فريقين كبيرين يضمان في صفوفهما لاعبين متميزين ومن طراز عالٍ ولديهما الرغبة والطموح في تقديم أفضل ما لديهما لتحقيق النتيجة المأمولة.

وبالنسبة لي فأنا أعمل مع فريقي لمساعدة اللاعبين لإظهار روح القتال وتحقيق النتائج الإيجابية للمنافسة على الألقاب لأن العين أحد أكبر الأندية في المنطقة والقارة الآسيوية، وبالتالي فلا سقف لطموحاته.

وقدر الأندية الكبيرة أن تكون مطالبة دائماً بتحقيق الفوز وإحراز البطولات اتساقاً مع أهداف النادي. فوز أولمن جهته يبحث النصر صاحب المركز 11 بـ16 نقطة عن تحقيق فوزه الأول تحت قيادة مدربه الجديد الإسباني بينات سان خوسيه الذي حصد نقطة فقط من مباراتين أمام عجمان والشارقـة. وتشهد تشكيلة النصر غياب الثنائي طارق أحمد ومحمود خميس للإيقاف.

وخليفة مبارك ومحمد عايض للإصابة، فيما يعود حبيب الفردان بعد شفائه من الوعكة الصحية التي تسببت في غيابه عن المباراة الماضية أمام باختاكور الأوزبكي في مسابقة دوري أبطال آسيا. وشدد مدرب النصر على صعوبة المباراة أمام العين اليوم لحساب الجولة 16 لدوري الخليج العربي، مؤكدا ضرورة تحقيق فريقه للفوز بعد البداية غير الموفقة له في مرحلة الإياب بتعادله مع عجمان ثم خسارته أمام الشارقـة.

وقـال: مباراة العين، اختبار جديد ومهمّ لنا، لا نملك إلا خيارا واحدا وهو الفوز لتحسين مركزنا في جدول الترتيب وتقديم أداء يليق بالنصر أمام أحد أفضل أندية دوري الخليج العربي. واعترف المدرب الإسباني بصعوبة مهمة فريقه أمام العين، قائلاً: نحترم العين ولكننا ذاهبون إلى ملعبه لتحقيق الفوز لا غير، نحن أيضا فريق جيد ونملك لاعبين مقاتلين.

بيرغ: مهمتنا لن تكون سهلة

يعتقد السويدي ماركوس بيرغ، مهاجم العين، أن مهمة فريقه لن تكون سهلة في مواجهة النصر الليلة، لكنه أكد جاهزيتهم للظهور الجيد الذي يقودهم لتحقيق الفوز في ملعب المباراة، وتعويض الخسارة السابقة أمام الظفرة، وقال: هدفنا واضح وهو تحقيق الفوز مع كامل الاحترام للفريق المنافس.

وعما إذا كان يرى أن مواجهة الليلة أمام النصر تعتبر فرصة أخيرة لفريقه للمنافسة على اللقب، قال بيرغ: نحن مطالبون في المرحلة الحالية بالتركيز على إعداد أنفسنا وتحقيق الفوز في كل مباراة دون النظر للمنافسين.

وهذا يتطلب مضاعفة الجهود وفي نهاية الموسم سنرى موقعنا على خريطة الترتيب، وبالنسبة لي فأنا أعمل مع فريقي لتحقيق أهداف النادي ولا أبحث عن ألقاب شخصية.. أحياناً لا يحالفني التوفيق، وأتمنى أن نوفق جميعاً في تحقيق الطموحات. العين - البيان الرياضي

العمري: لا أحد يرضى بالخسارة

أكد المدافع اللبناني جوان العمري أنه وزملاؤه غير راضين عن النتائج في الفترة الأخيرة، وأن لا أحد منهم يرضى بالخسارة.

وقال: نحاول الخروج بالفوز في كل مباراة، ولكن سوء التركيز في اللحظات الأخيرة دفعنا إلى خسارة بعض النقاط المهمة، سنواجه اليوم العين، وهو من أفضل الأندية في الدولة وفي القارة الآسيوية، بلا شك المباراة صعبة وسنحاول مرة أخرى تحقيق الفوز، نعرف أن جماهيرنا تطلب منا ذلك، ونعدهم أننا لن ندخر أي جهد من أجل إسعادهم وتقديم أفضل ما لدينا.

وأضاف: لا نلعب للخسارة، أحياناً الظروف لا تخدمنا لكن في كرة القدم لا مجال لليأس، التركيز طيلة 90 دقيقة وعدم ارتكاب الأخطاء سيسهل علينا تحقيق ما نسعى إليه أمام العين ونتمنى أن يحالفنا الحظ عكس المباريات السابقة التي لعبنا فيها بشكل جيد وافتقدنا القليل منه للخروج بالنتيجة التي كنا نتطلع لها. دبي - البيان الرياضي