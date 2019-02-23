«الملك» 40 .. هل من منافس ؟

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عزز فريق الشارقة صدارته لدوري الخليج العربي لكرة القدم بفوزه أمس على شباب الأهلي 2 - 0 في الجولة 16 للبطولة، سجل الهدفين ويلتون سواريز وإيغور كورناندو في الدقيقتين 74، و84 «من ركلة جزاء»، وارتفع رصيد «الملك» إلى 40 نقطة، بلا منافس حقيقي في القمة، إذ نجح في تحقيق نتائج إيجابية على كل منافسيه، متفوقاً على الفرق الكبيرة.

متغلباً على شباب الأهلي «رايح جاي»، إضافة إلى التعادل مع الجزيرة بملعبه في الدور الأول، والفوز عل العين بملعبه أيضاً في المرحلة نفسها، ويعد الشارقة الفريق الوحيد الذي لم يخسر حتى الآن، وأصبح الفارق بيته وأقرب منافسيه وهو العين 8 نقاط، قبل مباراة الاخير اليوم مع النصر.

وفي المقابل ابتعد شباب الأهلي «29 نقطة» عن مطاردة الصدارة، وزاد الفارق بينه والشارقة إلى 11 نقطة.

وفي مباراة ثانية، حقق الظفرة فوزاً ثميناً على كلباء 3 - 0، ورفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثامن، وتجمّد كلباء عند النقطة 19، وسجل الثلاثية البرازيلي دييغو ريغوناتو هدفين «14و52»، وسهيل المنصوري «ق 62»، وبهذا الفوز يواصل الظفرة تألقه مسجلاً انتصاره الثاني على التوالي بثلاثية بعد فوزه على العين في الجولة السابقة بالنتيجة نفسها.

وسيطرت تقنية الفيديو «فار» على مشهد مباراة دبا والإمارات التي انتهت على وقع التعادل الإيجابي 1- 1، ليكسب كل فريق نقطة خاسرة بكل المقاييس، وقاد محمد الخديم، مدرب الرديف، فريق دبا في المباراة، بعد إنهاء النادي عقد المدرب السوري محمد قويض بالتراضي قبل بدء المباراة.

سجّل للإمارات الفرنسي دياباتي «ق 80»، وتعادل ياسر الجنيبي لدبا «ق 90»، وفي الدقيقة 92 احتسب الحكم ركلة جزاء لدبا لعرقلة ياسين البخيت داخل المنطقة ، وبعد الرجوع لتقنية الفيديو«فار» تراجع عن قراره وألغى الركلة، وبالتعادل وصل الإمارات إلى 12 نقطة ودبا إلى 5 نقاط.