الملك يبعد شباب الأهلي عن سباق الصدارة بثنائية

المصدر: الشارقة – عماد الدين إبراهيم

عزز فريق الشارقة صدارته لدوري الخليج العربي في جولته السادسة عشره بفوزه اليوم على فريق شباب الأهلي دبي بهدفين دون مقابل سجلهما ويلتون سواريز في الدقيقة 74 وايغور كورناندو في الدقيقة 84 من ركلة جزاء ارتكبت مع سيف راشد وينجح في إبعاد شباب الأهلي دبي مؤقتا عن المزاحمة على صدارة الترتيب العام لدوري الخليج العربي بعد أن بات الفارق بينهما 11 نقطة حيث ارتفع الشارقة برصيده إلى 40 نقطة فيما تجمد رصيد شباب الأهلي دبي في 29 نقطة في المركز الرابع.

وجاءت المباراة تكتيكية بين الفريقين خاصة في شوطها الأول الذي تركز فيه اللعب في منطقة المناورة وسادها الحذر بين الفريقين وسط أداء دفاعي متكامل من فرق شباب الأهلي دبي الذي نجح في الحد من خطورة فريق لاعبي فريق الشارقة خاصة الثنائي منديز وايغور فيما اعتمد شباب الاهلي على المرتدات .