الظفرة يواصل "الثلاثيات" ويكسب كلباء

المصدر: كلباء-علي الظاهري

حقق الظفرة فوزاً ثميناً على حساب مضيفه اتحاد كلباء بثلاثة أهداف مقابل لاشيء في المباراة التي جرت اليوم لحساب الجولة 16 من دوري الخليج العربي، ليرفع الظفرة رصيده الى 20 نقطة في المركز الثامن متفوقاً على كلباء الذي تجمد رصيده عند النقطة 19 في المركز التاسع.

جاءت أهداف المباراة بإمضاء البرازيلي دييغو ريغوناتو "ق 14” و"ق 52” وسهيل المنصوري "ق 62”.

وواصل الظفرة تألقه مسجلاً انتصاره الثاني على التوالي بثلاثية بعد فوزه على العين في الجولة السابقة بالنتيجة ذاتها.

وبالعودة إلى تفاصيل المباراة، استحوذ اتحاد كلباء على الكرة في الشوط الأول وكان الأخطر في معظم الفترات، إلا أن الظفرة نجح في افتتاح التسجيل أولاً من ضربة جزاء نفذها البرازيلي ريغوناتو ليهدي فريقه هدف التقدم ويعزز اللاعب نفسه تقدم فريقه مع بداية الشوط الثاني بهدف ثان في الدقيقة 52.

حاول أصحاب الأرض العودة إلى المباراة عبر خلق هجمات بلا عنوان، لتتعقد المهمة بعد استقبال الهدف الثالث من الضيوف بواسطة اللاعب سهيل المنصوري الذي راوغ داخل المنطقة بعد تلقيه تمريرة متقنة من البرازيلي رومولو دوس سانتوس.