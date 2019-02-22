دبا يستغنى عن مدربه قويض ويكلف الخديم بالمهمة

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

قررت إدارة نادي دبا الفجيرة فسخ عقد مدرب الفريق السوري محمد قويض بالتراضي دون الإفصاح عن الأسباب التي أدت إلى اتخاذ هذه الخطوة خصوصاً وأن الفريق مقبل بعد ساعات قلائل على مباراة مهمة أمام الإمارات اليوم ضمن الجولة ال16 من دوري الخليج العربي وأسندت المهمة لمدرب الرديف محمد الخديم الذي سيشرف على الفريق أمام الصقور.

ويعد قويض الضحية العاشرة في دورينا ، وقد تمكن 5 مدربين فقط من الحفاظ على مواقعهم حتى الآن وهم عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة ، والكرواتي غوريتش مدرب بني ياس ، والمصري أيمن الرمادي مدرب عجمان ، والصربي رادولوفيتش مدرب الظفرة والتونسي جلال قادري مدرب الإمارات .

الجدير بالذكر ان قويض حل بديلاً عن المدرب المقال البرازيلي باولو كاميلي .