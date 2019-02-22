دبا والإمارات.. صراع القاع

المصدر: الفجيرة - محمد فضل - رأس الخيمة - البيان الرياضي

يستقبل دبا الفجيرة بملعبه في الخامسة والنصف اليوم فريق الإمارات ضمن الجولة 16 من دوري المحترفين في صراع القاع، ويسعى الفريقان لنيل العلامة الكاملة للتمسك بآمال البقاء، ويحتل دبا المركز الأخير برصيد 4 نقاط فقط ، فيما يقبع فريق الإمارات في المركز 13 برصيد 11 نقطة.

ويفتقد «الصقور» البرازيلي كايو وأحمد الشاجي للإصابة، وعلي صقر للإيقاف نتيجة نيله البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة كلباء في الجولة الماضية، وتوجد شكوك تحوم حول مشاركة وليد عنبر الذي لم يتأكد شفاؤه من الإصابة.

ووصف جلال القادري مدرب الإمارات مباراة دبا بالصعبة جداً، معللاً ذلك بكون الطرف الآخر منافساً مباشراً لـ«الصقور» في الكثير من المعطيات، منها، التقارب في المراكز، ورصيد النقاط، وهموم الهبوط، وقال : الفريقان، يحتلان المركزين الأخيرين في الترتيب، ما يزيد من صعوبة المباراة نظراً لحساسية النتيجة على وضعهما في الدوري.

وأضاف: الفريقان في وضع لا يسمح لهما بإضاعة النقاط في ظل وقوعهما تحت الضغوط معاً والمطالبة بحتمية إحراز النقاط في المباريات المقبلة، خصوصاً أمام الفرق المباشرة.

عودة

وشدد السوري محمد قويض مدرب دبا على أهمية الفوز وحصد العلامة الكاملة أمام الإمارات خصوصاً بطموح العودة القوية، لافتاً إلى أن الكل على قلب رجل واحد من إدارة وجهاز فني ولاعبين وقال: لا بديل عن الفوز وحصد النقاط، ويوجد تصميم على تحقيق الانتصار.

موضحاً أنه تحدث مع اللاعبين حول طبيعة المواجهة المرتقبة اليوم وأهمية الدور الذي ينتظرهم لتخطي التحدي الذي يعني الانتقال إلى وضع أفضل من شأنه أن يعزز الرغبة القوية للاعبين في البحث عن النتائج المشرفة في الموسم الحالي.