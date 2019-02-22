الشارقة وشباب الأهلي.. قمة على صفيح ساخن

المصدر: الشارقة - عماد الدين إبراهيم

يشهد استاد خالد بن محمد في الثامنة والربع من مساء اليوم، مواجهة وتحدياً ذا طابع خاص، يجمع بين الشارقة وشباب الأهلي، ضمن مباريات الجولة 16 من دوري الخليج العربي.

وينتظر الجميع نتيجة المباراة، ويتصدر «الملك» برصيد 37 نقطة، بعد تفوقه بالجولة الماضية على مضيفه النصر بهدف وحيد، موسعاً الفارق بينه وبين مطارده العين إلى 5 نقاط، ويهدف الفريق إلى الحفاظ على سجله خالياً من الهزائم، في طريقه إلى لقب البطولة. ويترقب منافسو الفريق نتيجة المباراة «المفصلية»، والتي تعد مفترق طريق للفريقين في الصراع الحالي على مقدم الترتيب.

في المقابل، لا يزال شباب الأهلي، والذي يفتقد المدافع سالمين خميس للإصابة، يتمسك بفرصته في المنافسة على اللقب، رغم خسارته لنقطتين في الجولة الماضية، بالتعادل على ملعبه في العوير مع عجمان 2-2، ويحتل شباب الأهلي المركز الرابع برصيد 29 نقطة.

وتمثل مباراة اليوم أهمية كبرى للفريق، وليس أمامه سوى الفوز، لصيد أكثر من عصفور بحجر واحد، لأن الخسارة تبعد الفريق معنوياً عن المنافسة على اللقب، والفوز يعني عرقلة مسيرة الشارقة في الدوري، بما يخدم فرق المقدمة، ومنها شباب الأهلي، بالإضافة إلى رد اعتباره من الخسارة 1-2 في الدور الأول بالعوير.

جاهزية

وكشف عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة، عن جاهزية فريقه لمباراة شباب الأهلي، مشيراً لصعوبتها، كون الأهلي يمتلك مجموعة من المحترفين والمواطنين على مستوى عالٍ، كما عبّر المدرب عن قلقه من الانفعال الزائد في مباراة النصر الأخيرة، مطالباً الجميع بالهدوء، حتى لا يفقد الفريق أياً من عناصره.

وعبّر المدرب عن رضائه عن مستوى إعداد الفريق، وقال: تدريباتنا سارت بصورة طيبة، والمباراة مهمة في مسيرة الفريق في الدوري، والجميع يعرف منافسنا، فهو من الفرق المحترمة والقوية، والتي تقدم مباريات جيدة، ويمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين، سواء مواطنين أو لاعبين أجانب، والجميع هنا يدرك صعوبة المباراة، ونتمنى أن نوفق في هذه الجولة والجولات المقبلة.

وعن الغيابات في صفوف فريقه، قال العنبري: صفوفنا مكتملة، ولا نعاني من أي غيابات وسط لاعبي الفريق، وطالب لاعبيه بالهدوء وعدم الانفعال، وقال السيطرة على الانفعالات أمر مهم في المرحلة القادمة، ونحتاج لهدوء أكثر، وعناصر خبرة لامتصاص الحماس الزائد، الجميع انفعل بشدة في مباراة النصر السابقة، من جهاز فني ولاعبين، ويجب علينا أن نكون أكثر هدوءاً.

وبرر العنبري الانفعال الزائد للاعبيه في مباراة النصر، بالحرص على الفوز، وقال «حرص اللاعبين للخروج بنتيجة إيجابية في المباريات، هو سبب الانفعال، ونحتاج في هذا الوقت للاعبين إيجابيين أكثر، حتى لا يخسر الفريق أياً من عناصره بسبب التوتر الزائد، ونعمل على الاستفادة مما حدث في مباراة النصر، ونتمنى الأفضل دائماً».

طموح قوي

أكد الأرجنتيني رودلفو أروابارينا مدرب شباب الأهلي، أهمية وصعوبة مواجهة الليلة، بقوله: الشارقة يقدم أداءً جيد جداً هذا الموسم، ولديه لاعبون مهاجمون جيدون، وشباب الأهلي يرغب في البقاء ضمن المنافسة، ولذا، لديه 3 نقاط هامة لا يجب التفريط فيها، بعدما خسر نقطتين أمام عجمان في الجولة الماضية، وهي نتيجة لم تساعد شباب الأهلي على الاقتراب أكثر من القمة، ولدينا طموح بتقديم أداء جيد وقوي مع المتصدر، وكسب المباراة.

عن اعتبار المباراة مفصلية بالنسبة لشباب الأهلي في المنافسة على درع الدوري، قال: "حقيقة هناك فارق 8 نقاط بيننا وبين الشارقة، وهو فارق كبير، ولكن إذا نظرنا إلى الدوري، سنجد هناك 30 نقطة، لا يزال علينا المنافسة عليها، وهذا عدد كبير، وهناك صراع قوي حالي على اللقب، والشارقة يقدم أداء جيداً، وهذا لا يمكن إنكاره، ولكن المهم أداؤنا ونتائجنا، ونحن نبحث دائماً عن الفوز، وفي كرة القدم أحياناً، ليس بالضرورة أن يكون 1+1 يساوي 2، ولا بد أن نعمل حساب الجميع، والأهم بالنسبة لنا استقرار الأداء، والعمل، واحترام جميع الفرق، وفي النهاية تحقيق الفوز.

سيف راشد: نسعى إلى نتيجة إيجابية

أكد سيف راشد لاعب الشارقة، أهمية مباراة الفريق أمام شباب الأهلي، وقال: هدفنا الفوز للمضي قدماً نحو لقب الدوري، ومنافسنا أحد الفرق الطامحة للقب، والفوز عليه يسهّل مهمتنا في المباريات المقبلة، ونسعى للخروجبنتيجة إيجابية.

وعن سر بكائه في الدقائق الأخيرة لمباراة فريقه أمام النصر بالجولة الماضية بعد الهدف الملغي قال: بكيت من القهر، فلاعب النصر ذكر لي أنه سيرجع الكرة لفريقي، وقمت بإخراج الكرة من أجل علاج زميلي وتفاجأت بعدها بعدم إرجاعه الكرة وبالهجمة السريعة علينا ثم كان الهدف المفاجئ.

ووجّه سيف راشد رسالة لجمهور الفريق قائلاً: «حضور جمهورنا يشكل دافعاً لنا ويجعل تركيزنا كله على تقديم أقصى ما عندنا».

فيكيو: أتمنّى هزّ شباك الحوسني

تمنى الأرجنتيني إيمليانو فيكيو لاعب شباب الأهلي، هز شباك حارس الشارقة عادل الحوسني، كما زار شباك شقيقه علي الحوسني حارس عجمان، في الجولة الماضية من الدوري ، وقال: قدمنا مباراة جيدة مع الجزيرة وحققنا الفوز، ولكن للأسف تعادلنا مع عجمان في الجولة الأخيرة، وهي نتيجة غير مرضية، ونتمنى العودة وتقديم أداء قوي مع الشارقة .

والفوز وعن رأيه في مواجهة حارسين شقيقين في مباراتين متتاليتين، قال: حارس الشارقة يقدم مباريات جيدة، بجانب الأداء العام الشامل من باقي لاعبي الفريق، ولكنه أحد العناصر المهمة فيما يحققه الفريق من نتائج جيدة، وفي مباراتنا بالدور الأول، تصدى لركلة جزاء من شباب الأهلي، ساهمت في خسارتنا للقاء، وأتمنى زيارة شباك المنافس مثلما فعلت في الجولة الماضية.