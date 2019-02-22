كلباء والظفرة.. منطقة الأمان

المصدر: كلباء- علي الظاهري - أبوظبي - أحمد عيسى

يبحث فريقا اتحاد كلباء وضيفه الظفرة، في مواجهتهما في الخامسة و30 دقيقة اليوم، بالجولة 16 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، عن الاقتراب من منطقة الأمان، ويحتل «النمور» إالمركز الثامن، برصيد 19 نقطة، والظفرة في المركز التاسع برصيد 17 نقطة.

يفقد الظفرة مدافعه المغربي أمين عطوشي، وميليسي للإصابة فيما يفتقد كلباء البرازيلي راموس، للإيقاف.وحرص الجهاز الفني، على تجهيز البديل المناسب.

وقــــال الإيطالي فيفياني، مدرب كلباء : الفريق لا يتأثر بغياب أي لاعب، ولدينا بديــل جاهز لراموس،ومباراة الظفرة فرصة للعودة إلى سكة الانتصارات، وكسب أول ثلاث نقاط في الدور الثاني تقربنا بشكل كبير من البقاء مع الكبار.

وسنواجه الظفرة بطريقة مختلفة تماماً عن المباريات السابقة، وكتيبة «النمور» على قدر التحدي. وأكد الصربي رازوفيتش مدرب الظفرة، أن فريقه لن يركن لفوزه في مباراته السابقة على العين،وقال يجب أن يكون تركيزنا فقط على مواجهة كلباء، لتحقيق فوز جديد، والمضي قدماً في الترتيب.

وأكد رازوفيتش أن مواجهة كلباء ستكون تحدياً صعباً، والمنافس يلعب في منتصف ملعبه بشكل جيد، ويجيد الاعتماد على المرتدات، ولديه عدد من العناصر المتميزة، ذاكراً أن فريقه سيكون مطالباً ببذل الكثير من الجهد، حتى يحقق الفوز عليه، وقال: يجب أن نقدم كل ما عندنا، وأن نجتهد طوال الشوطين، مع عدم منح المنافس فرصة للوصول إلى شباكنا، هنالك الكثير من المهام تنتظر اللاعبين وإذا نجحوا في تنفيذها بشكل جيد، يمكن أن نخرج بالنقاط الثلاث.

وأكد رازوفيتش أن أخطر فريق على الظفرة في الدوري، هو الظفرة نفسه، وقال: عندما نلعب بتركيز ونقاتل، فإننا نخرج بنتائج إيجابية، لكن إذا افتقدنا التركيز، سنقع في الأخطاء، ونمنح المنافسين الانتصارات، وهذا حدث في بعض المباريات السابقة، لذلك، يجب أن نركز جيداً في المباراة. ورفض مدرب الظفرة تحديد مركز معين يسعى للوصول إليه في الدوري، وقال : نلعب لجمع النقاط.



