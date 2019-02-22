السماوي ينتفض في الجزيرة وليما يُسعد الإمبراطور

المصدر: دبي - عز الدين جاد الله - أبوظبي - أحمد عيسى

فاز بني ياس على ضيفه الجزيرة 2 - 1 أمس، في افتتاح مباريات الجولة 16 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، مواصلاً انتفاضته وسلسلة نتائجه الإيجابية وهو الفوز الخامس على التوالي للفريق في البطولة،.

وتقدم «السماوي» مبكراً بهدفين عن طريق مايكل اورتيغاو وليروي جورج في الدقيقتين 10 و 17 وقلص الجزيرة الفارق بواسطة علي مبخوت من ركلة جزاء في الدقيقة 37 تسبب فيها ليروي، ووصل «السماوي» إلى 27 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد الجزيرة عند 31 نقطة في المركز الثالث.

وتقام اليوم 3 مباريات أبرزها لقاء الشارقة «المتصدر» و شباب الأهلي «الرابع»، ويلعب كلباء مع الظفرة، ودبا الفجيرة مع الإمارات.

وفي المباراة الثانية رسم البرازيلي فابيو دي ليما، السعادة على وجوه جماهير الوصل بتسجيله هدف فريقه الوحيد في مرمى الوحدة في الدقيقة 13 من مباراة الفريقين، ليقتنص «الإمبراطور» 3 نقاط وفوزا ثميناً في استاد زعبيل، ووصل «الإمبراطور» إلى «17» نقطة متساوياً مع الظفرة بينما توقف رصيد «العنابي» عند 24 نقطة.

وأجرى الهولندي تين كات مدرب الوحدة تبديلاً اضطرارياً في الدقيقة «14» بدخول أحمد سالم بدلاً من يحيى الغساني للإصابة، وشهدت الدقائق الخمس الأخيرة مشاحنات بين اللاعبين.