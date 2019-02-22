الهيئة لاتحاد الكرة: عدلوا أوضاعكم!

المصدر: دبي-علي شدهان

لم يسفر الاجتماع الذي انتظره الشارع الرياضي طويلاً، والذي عقد أمس، بين سعيد عبد الغفار الأمين العام للهيئة العامة للرياضة.

ومروان بن غليطة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة في مقر الهيئة بدبي، عن شيء حاسم، ينهي الأزمة الناشبة بين الطرفين، سوى عن طلب الهيئة من اتحاد الكرة تعديل أوضاعه، وموافاتها بالتعديل المطلوب، في إشارة واضحة إلى إصرارها على حتمية قيام الاتحاد بتغييرات في نظامه الأساسي، لتتماشى مع قرارها القاضي بمنع «ازدواجية المناصب وتضارب المصالح».

واستحضرت الهيئة واتحاد الكرة، المادة 19 من ميثاق الأخلاق في «فيفا»، الذي ترى الهيئة أنه يشترط منع «تضارب المصالح»، مستعرضة رؤيتها القانونية حول وضع نظام متكامل، يتعلق بمنع «ازدواجية المناصب»، وفقاً للمادة 19 ولائحته الخاصة بالحوكمة، ولوائح الحوكمة في مؤسسات الدولة، مشددة على أن النظام سيتم تطبيقه على جميع الاتحادات دون استثناء، ومنها اتحاد الكرة.

وضم وفد الهيئة ،خالد المدفع الأمين العام المساعد، والدكتور محمد فضل الله المستشار الرياضي، وبدر الحمادي مدير مكتب الشؤون القانونية، ومروان آل علي رئيس قسم الشؤون المالية، وعمر آل علي رئيس قسم اللجنة الأولمبية والاتحادات والجمعيات الرياضية، وضم وفد اتحاد الكرة، محمد بن هزام الأمين العام ، وإبراهيم النمر الأمين العام المساعد.