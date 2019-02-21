ليما يهدي الوصل فوزاً ثميناً على الوحدة

المصدر: دبي-عز الدين جاد الله

أهدى المحترف البرازيلي في صفوف الوصل فابيو دي ليما فريقه فوزاً ثميناً على الوحدة بنتيجة 0-1، في لقاء الفريقين مساء اليوم على ملعب الوصل بزعبيل ضمن منافسات اليوم الأول للجولة 16 لدوري الخليج العربي، ليرفع " الإمبراطور" رصيده إلى " 17" نقطة متساوياً مع الظفرة صاحب المركز التاسع في النقاط، وينتظر الأخير مواجهة مهمة أمام اتحاد كلباء مساء الغد، بينما تجمد رصيد العنابي عند 24 نقطة.

وأحرز مهاجم الوصل ليما هدف المباراة الوحيد في الدقيقة " 13"، حيث حافظ " الإمبراطور" على شباكه نظيفة طوال شوطي المباراة، مقدماً أداءً مميزاً، وضاعت من لاعبيه جملة من الفرص، ووجد مدرب الوحدة الهولندي تين كات نفسه مضطراً لإجراء تبديل مبكر في الدقيقة " 14" بدخول أحمد علي سالم بدلاً من يحيى الغساني للإصابة، وشهدت الدقائق الخمس الأخيرة مشاحنات بين اللاعبين.