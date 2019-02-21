بينات: أتحمّل المسؤولية كاملة عن نتائج النصر

المصدر: دبي - عدنان الغربي

شدد الأسباني بينات سان خوسيه مدرب النصر على صعوبة المباراة أمام العين بعد غد لحساب الجولة 16 لدوري الخليج العربي، مؤكدا ضرورة تحقيق فريقه للفوز بعد البداية غير الموفقة له في مرحلة الإياب بتعادله مع عجمان ثم خسارته أمام الشارقـة، وقال: مباراة العين، اختبار جديد ومهمّ لنا، لا نملك إلا خيار واحد وهو الفوز لتحسين مركزنا في جدول الترتيب وتقديم أداء يليق بالنصر أمام أحد أفضل أندية دوري الخليج العربي.

وقال بينات: أتحمل المسؤولية كاملة عن نتائج الفريق ولكنني لست مسؤولا عن بعض الأمور التي تحصل داخل الملعب وهي خارج عن إرادتنا، مثلما حدث في مباراة الشارقة عندما ألغى الحكم هدفا صحيحا لنا، لا نعرف لماذا؟ ولست مسؤولا عن طرد لاعب، ولست مسؤولا كذلك عن منح ضربة جزاء غير صحيحة لفريق باختاكور في المباراة الماضية والتي كانت حاسمة في خروجنا من مسابقة دوري أبطال آسيا، وقال: الفريق يتطور، وأنا فخور باللاعبين وأدعمهم معنويا في ظل الظروف الصعبة التي نواجهها، لدينا لاعبين جدد يحاولون التأقلم، ولاعبون مصابون ولكن في الوقت نفسه نؤدي بشكل جيد.