غاريدو يضفي أجواء مثالية على تدريبات «الزعيم»

المصدر: Ⅶ العين- طلحة عبدالله

بين الابتسامات والجدية أضفى الإسباني خوان كارلوس غاريدو، مدرب العين الجديد أجواء مثالية على تدريبات الزعيم منذ اللحظة الأولى لدخوله الملعب وتدشين عمله رسميا بعد التعاقد معه بلحظات يوم الأحد الماضي، وشرع غاريدو فورا في التحدث مع عدد من لاعبي الفريق بعد الانفراد بكل منهم بعيداً عن الآخرين قبل بداية الحصة التدريبية استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام النصر، حيث خاض حديثا مطولا مع المهاجم السويدي ماركوس بيرغ، والبرازيلي كايو لوكاس، ولاعب متوسط الميدان محمد عبد الرحمن، والحارس الدولي خالد عيسى، وخلال حديثه جمع المدرب الإسباني ما بين الجدية أحيانا والابتسامات الواسعة تارة أخرى، في حين بدا على لاعبي الفريق الارتياح والمعنويات العالية بعد بداية التدريبات.

سعادة الجماهير

ولم تخف جماهير العين سعادتها بالأسلوب الذي اتبعه المدرب غاريدو، في قيادته لتدريب الفريق من الناحية النظرية والعملية والتكتيكية، والذي بدا شبيها إلى حد ما بأسلوب المدرب الكرواتي السابق زوران ماميتس خصوصا جديته وتوجيهاته المستمرة خلال التدريبات، وعبرت عن تمنياتها بالتوفيق للمدرب في قيادة الزعيم خلال المرحلة المهمة المقبلة التي يواجه فيها الفريق تحديات قوية على المستويين المحلي والآسيوي، حيث يتطلع للمحافظة على لقب دوري الخليج العربي لكرة القدم، والذي توج به الموسم السابق، فضلاً عن مشاركته في دوري أبطال آسيا، حيث يستهل مشواره بلقاء الهلال السعودي في الخامس من شهر مارس المقبل ضمن المجموعة الثالثة التي وصفت بالحديدية، والتي تضم إلى جانبيهما كلاً من الاستقلال الإيراني والدحيل.

المهمة الأولى

وسيقود غاريدو العين في أول مباراة رسمية بعد غد السبت عندما يستضيف النصر على ملعب استاد هزاع بن زايد لحساب الجولة 16 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، حيث يسعى الفريق البنفسجي لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لتعزيز حظوظه في المنافسة على اللقب بعد أن ابتعد عن الصدارة بفارق 5 نقاط عن الشارقة المتصدر بتعادل وخسارة في آخر مباراتين له أمام كل من الإمارات والظفرة على التوالي، حيث تجمد رصيده في (32 نقطة) وأية نتيجة بخلاف الفوز في المباراة المقبلة ستبعد الفريق كثيراً عن المنافسة وربما عصفت بآماله تماماً وأفقدته الفرصة في المحافظة على اللقب في ظل وجود عدد من المنافسين الأقوياء بعد العودة القوية لشباب الأهلي أخيراً إلى جانب الجزيرة الذي يحتل المركز الثالث برصيد (31 نقطة).